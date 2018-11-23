Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

İYİ Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, parlamentosuz bir yönetim biçimi hazırlıklarının yapıldığını iddia etti. İYİ Partili Lütfü Türkkan yaptığı açıklamada "TBMM çalışması fiilen 2 güne düştüğü andan itibaren, ‘Bu kadar para alıyorlar, bir de çalışmıyorlar' denilecek. Saray da, ‘Çalışmayan Meclis, millete yük oluyor' deyip TBMM'nin feshine kadar gidebilir" ifadelerini kullandı.
Sözcü Gazetesi Yazarı Saygı Öztürk, bugün yayımlanan yazısında "Bomba sözler: TBMM'yi kapatacaklar" ifadelerini kullandı. Yazıda milletvekili ödeneğinin üç aylık 56 bin TL olduğunu, emekli olup da milletvekilliğini devam ettirenlerin eline ise yaklaşık 90 bin TL geçtiğini belirtti. Diğer taraftan, Salı-çarşamba-perşembe günleri genel kurul yapılırken, şimdi çalışma gününü ikiye düşürmek gibi bir plan yapıldığını aktardı. Öztürk, söz konusu değişiklik yapıldığı takdirde milletvekillerinin ayda 8 gün çalışacağını belirtti. Öztürk, buna ek olarak İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın çalışma gün sayısının düşürülmesinin altında başka sebepler olduğunu iddia ederek köşesinde Türkkan'ın ileri sürdüğü iddialara yer verdi.
"AMAÇ: TBMM'Yİ KAPATMAK"
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM'yi, perşembe günleri çalıştırmama gayreti olduğunu, bu durumun parlamentoyu etkisizleştirme çabalarından biri olduğunu iddia etti. Parlamentosuz bir yönetim biçimi kurgulandığını öne süren Türkkan, Cumhurbaşkanlığı sarayından gelecek hükümet kararlarını onaylayacak bir senato hayali kurulduğunu savundu. Türkkan, "İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, parlamentosuz bir yönetim biçimi kurgulandığını iddia etti. Türkkan yaptığı açıklamada "TBMM çalışması fiilen 2 güne düştüğü andan itibaren, ‘Bu kadar para alıyorlar, bir de çalışmıyorlar' denilecek. Saray da, ‘Çalışmayan Meclis, millete yük oluyor' deyip TBMM'nin feshine kadar gidebilir" ifadelerini kullandı.
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BU VEKILLER BIZE GELINCE UC KURUSU COK GORURLER KENDILERINE GELINCE KEPCEYLE GOTURURLER. BIR ASGARI UCRETLI YILDA 18000 TL KAZANIYOR, EMEKLI BIR VEKIL YILDA 90000 TL. ARADAKI FARK 82000 TL. YANI TAM 5 KATI FAZLA. NE DIYELIM SOZUN BITTIGI YER.
Ben 50yasindayim daha hayatımda bir vekil ile tanışmak nasip olmadı hani vekilim vardı?
Onu kolay kolay yapamazlar. Meclis kapanacak olursa 600 kişi milletin parasını nasıl har vurup harman savuracak?
Onu kolay kolay yapamazlar. Meclis kapanacak olursa 600 kişi milletin parasını nasıl har vurup harman savuracak?
Dualarla ve Kurban Kesilerek Açılan T.B.M.M. ni Kapatamazsınız.Milletin Meclisi Burası.Sizler Nasıl Oluyorda Kapatıyorsunuz?.Hayır.Kapatamazsınız.Hani Hizmet için,Hani Kefeni Giyip Gelmiştiniz.Yalan mı Oldu Bunlar.Hizmet Kendinize,Kefeni Millete Giydirdiniz.Sizler Atatürk'ün Hiçbir Dediğini Yapmadınız.Tarihi Çok Doğru Anlatın.Tarihi Yalansız ve Çıkarsız Anlatın Yazın.ALLAH SİZLERİ AF ETMEYECEK BUNU BÖYLE BİLİN.GAFİLLER.