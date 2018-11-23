Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

İYİ Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, parlamentosuz bir yönetim biçimi hazırlıklarının yapıldığını iddia etti. İYİ Partili Lütfü Türkkan yaptığı açıklamada "TBMM çalışması fiilen 2 güne düştüğü andan itibaren, ‘Bu kadar para alıyorlar, bir de çalışmıyorlar' denilecek. Saray da, ‘Çalışmayan Meclis, millete yük oluyor' deyip TBMM'nin feshine kadar gidebilir" ifadelerini kullandı.

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

İYİ Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, parlamentosuz bir yönetim biçimi hazırlıklarının yapıldığını iddia etti. İYİ Partili Lütfü Türkkan yaptığı açıklamada "TBMM çalışması fiilen 2 güne düştüğü andan itibaren, ‘Bu kadar para alıyorlar, bir de çalışmıyorlar' denilecek. Saray da, ‘Çalışmayan Meclis, millete yük oluyor' deyip TBMM'nin feshine kadar gidebilir" ifadelerini kullandı.

23 Kasım 2018 Cuma 09:49
Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

İYİ Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, parlamentosuz bir yönetim biçimi hazırlıklarının yapıldığını iddia etti. İYİ Partili Lütfü Türkkan yaptığı açıklamada "TBMM çalışması fiilen 2 güne düştüğü andan itibaren, ‘Bu kadar para alıyorlar, bir de çalışmıyorlar' denilecek. Saray da, ‘Çalışmayan Meclis, millete yük oluyor' deyip TBMM'nin feshine kadar gidebilir" ifadelerini kullandı.
 

Sözcü Gazetesi Yazarı Saygı Öztürk, bugün yayımlanan yazısında "Bomba sözler: TBMM'yi kapatacaklar"  ifadelerini kullandı. Yazıda milletvekili ödeneğinin üç aylık 56 bin TL olduğunu, emekli olup da milletvekilliğini devam ettirenlerin eline ise yaklaşık 90 bin TL geçtiğini belirtti. Diğer taraftan, Salı-çarşamba-perşembe günleri genel kurul yapılırken, şimdi çalışma gününü ikiye düşürmek gibi bir plan yapıldığını aktardı. Öztürk, söz konusu değişiklik yapıldığı takdirde milletvekillerinin ayda 8 gün çalışacağını belirtti. Öztürk, buna ek olarak İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın çalışma gün sayısının düşürülmesinin altında başka sebepler olduğunu iddia ederek köşesinde Türkkan'ın ileri sürdüğü iddialara yer verdi.

"AMAÇ: TBMM'Yİ KAPATMAK"



İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM'yi, perşembe günleri çalıştırmama gayreti olduğunu, bu durumun parlamentoyu etkisizleştirme çabalarından biri olduğunu iddia etti. Parlamentosuz bir yönetim biçimi kurgulandığını öne süren Türkkan, Cumhurbaşkanlığı sarayından gelecek hükümet kararlarını onaylayacak bir senato hayali kurulduğunu savundu. Türkkan, "İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, parlamentosuz bir yönetim biçimi kurgulandığını iddia etti. Türkkan yaptığı açıklamada "TBMM çalışması fiilen 2 güne düştüğü andan itibaren, ‘Bu kadar para alıyorlar, bir de çalışmıyorlar' denilecek. Saray da, ‘Çalışmayan Meclis, millete yük oluyor' deyip TBMM'nin feshine kadar gidebilir" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 23.11.2018 19:25
Anahtar Kelimeler:
başkenti sarsacak iddia tbmm yi kapatacaklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Muhammet Güler 9 saat önce

BU VEKILLER BIZE GELINCE UC KURUSU COK GORURLER KENDILERINE GELINCE KEPCEYLE GOTURURLER. BIR ASGARI UCRETLI YILDA 18000 TL KAZANIYOR, EMEKLI BIR VEKIL YILDA 90000 TL. ARADAKI FARK 82000 TL. YANI TAM 5 KATI FAZLA. NE DIYELIM SOZUN BITTIGI YER.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kasım 9 saat önce

Ben 50yasindayim daha hayatımda bir vekil ile tanışmak nasip olmadı hani vekilim vardı?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet 8 saat önce

Onu kolay kolay yapamazlar. Meclis kapanacak olursa 600 kişi milletin parasını nasıl har vurup harman savuracak?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet 8 saat önce

Onu kolay kolay yapamazlar. Meclis kapanacak olursa 600 kişi milletin parasını nasıl har vurup harman savuracak?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali İhsan Köylüoğlu 6 saat önce

Dualarla ve Kurban Kesilerek Açılan T.B.M.M. ni Kapatamazsınız.Milletin Meclisi Burası.Sizler Nasıl Oluyorda Kapatıyorsunuz?.Hayır.Kapatamazsınız.Hani Hizmet için,Hani Kefeni Giyip Gelmiştiniz.Yalan mı Oldu Bunlar.Hizmet Kendinize,Kefeni Millete Giydirdiniz.Sizler Atatürk'ün Hiçbir Dediğini Yapmadınız.Tarihi Çok Doğru Anlatın.Tarihi Yalansız ve Çıkarsız Anlatın Yazın.ALLAH SİZLERİ AF ETMEYECEK BUNU BÖYLE BİLİN.GAFİLLER.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı
AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı
Fatih Erbakan ‘Yeniden Refah Partisi’ni kurdu
Fatih Erbakan ‘Yeniden Refah Partisi’ni kurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 üniversiteye rektör ataması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11 üniversiteye rektör ataması

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim