Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

İYİ Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, parlamentosuz bir yönetim biçimi hazırlıklarının yapıldığını iddia etti. İYİ Partili Lütfü Türkkan yaptığı açıklamada "TBMM çalışması fiilen 2 güne düştüğü andan itibaren, ‘Bu kadar para alıyorlar, bir de çalışmıyorlar' denilecek. Saray da, ‘Çalışmayan Meclis, millete yük oluyor' deyip TBMM'nin feshine kadar gidebilir" ifadelerini kullandı.



Sözcü Gazetesi Yazarı Saygı Öztürk, bugün yayımlanan yazısında "Bomba sözler: TBMM'yi kapatacaklar" ifadelerini kullandı. Yazıda milletvekili ödeneğinin üç aylık 56 bin TL olduğunu, emekli olup da milletvekilliğini devam ettirenlerin eline ise yaklaşık 90 bin TL geçtiğini belirtti. Diğer taraftan, Salı-çarşamba-perşembe günleri genel kurul yapılırken, şimdi çalışma gününü ikiye düşürmek gibi bir plan yapıldığını aktardı. Öztürk, söz konusu değişiklik yapıldığı takdirde milletvekillerinin ayda 8 gün çalışacağını belirtti. Öztürk, buna ek olarak İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın çalışma gün sayısının düşürülmesinin altında başka sebepler olduğunu iddia ederek köşesinde Türkkan'ın ileri sürdüğü iddialara yer verdi.

"AMAÇ: TBMM'Yİ KAPATMAK"





İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM'yi, perşembe günleri çalıştırmama gayreti olduğunu, bu durumun parlamentoyu etkisizleştirme çabalarından biri olduğunu iddia etti. Parlamentosuz bir yönetim biçimi kurgulandığını öne süren Türkkan, Cumhurbaşkanlığı sarayından gelecek hükümet kararlarını onaylayacak bir senato hayali kurulduğunu savundu. Türkkan, "İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, parlamentosuz bir yönetim biçimi kurgulandığını iddia etti. Türkkan yaptığı açıklamada "TBMM çalışması fiilen 2 güne düştüğü andan itibaren, ‘Bu kadar para alıyorlar, bir de çalışmıyorlar' denilecek. Saray da, ‘Çalışmayan Meclis, millete yük oluyor' deyip TBMM'nin feshine kadar gidebilir" ifadelerini kullandı.

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