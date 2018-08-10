Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Başkanlık Binasının Akibeti Belli Oldu!..

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçen Türkiye'de Başbakanlık kurumu kaldırıldı. Türkiye’nin 81 yıllık siyasi tarihine bakıldığı zaman tam 31 başbakan ve 65 hükümet gören Başbakanlık binası, Adalet Bakanlığının kullanımına sunuldu.

banner396

Başkanlık Binasının Akibeti Belli Oldu!..

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçen Türkiye'de Başbakanlık kurumu kaldırıldı. Türkiye’nin 81 yıllık siyasi tarihine bakıldığı zaman tam 31 başbakan ve 65 hükümet gören Başbakanlık binası, Adalet Bakanlığının kullanımına sunuldu.

10 Ağustos 2018 Cuma 12:03
Başkanlık Binasının Akibeti Belli Oldu!..

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçen Türkiye'de Başbakanlık kurumu kaldırıldı. Türkiye’nin 81 yıllık siyasi tarihine bakıldığı zaman tam 31 başbakan ve 65 hükümet gören Başbakanlık binası, Adalet Bakanlığının kullanımına sunuldu.

Tarihi Başbakanlık Merkez Binası, önemli tarihi açıklamalara, kritik gündem toplantılarına, siyasi krizlere ve önemli görüşmelere ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte Başbakanlık makamı da kaldırıldı.

Bir süredir ne olacağı merak edilen Türk siyasi tarihinin 81 yılına tanıklık eden Başbakanlık Merkez Binası’nın akıbeti belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanlığının tahsis talebine olur veren imzayı attı. Tarihi Başbakanlık Binası Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Başkanlığınca tutanak karşılığında teslim alındı.

Kaynaklar ; Hürriyet - AA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.08.2018 14:38
Anahtar Kelimeler:
başkanlık binasının akibeti belli oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'de yeni MYK açıklandı
CHP'de yeni MYK açıklandı
Resmi Gazete'de Yayımlandı : Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atama
Resmi Gazete'de Yayımlandı : Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atama
Erdoğan : Onların Doları Varsa Bizim de Allah'ımız Var!..
Erdoğan : Onların Doları Varsa Bizim de Allah'ımız Var!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim