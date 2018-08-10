Başkanlık Binasının Akibeti Belli Oldu!..

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçen Türkiye'de Başbakanlık kurumu kaldırıldı. Türkiye’nin 81 yıllık siyasi tarihine bakıldığı zaman tam 31 başbakan ve 65 hükümet gören Başbakanlık binası, Adalet Bakanlığının kullanımına sunuldu.

Tarihi Başbakanlık Merkez Binası, önemli tarihi açıklamalara, kritik gündem toplantılarına, siyasi krizlere ve önemli görüşmelere ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte Başbakanlık makamı da kaldırıldı.

Bir süredir ne olacağı merak edilen Türk siyasi tarihinin 81 yılına tanıklık eden Başbakanlık Merkez Binası’nın akıbeti belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanlığının tahsis talebine olur veren imzayı attı. Tarihi Başbakanlık Binası Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Başkanlığınca tutanak karşılığında teslim alındı.

Kaynaklar ; Hürriyet - AA

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