Başkan Kendi Kızını Özel Kalem Müdürü Yaptı Oğlu Kantin İhalesini Aldı

Rize'ye bağlı İyidere ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Mete, kızı ve oğluna sağlanan imtiyazlarla konuşulmaya başladı. Belediye Başkanı iddiaları doğrulayarak cevap verdi. Belediye Başkanı kızını özel kalem müdürü olarak atadı. Büyük oğlu Osman Mete ise ilçedeki üniversitenin kantin ihalesini aldı. Tartışmalara neden olan Belediye Başkanı Ahmet Mete iddiaları doğrulayarak "Önemli olan işlerini yapıp yapmamaları" açıklamasında bulundu.

Rize'ye bağlı İyidere Belediyesi'nin Başkanı Ahmet Mete'nin kızı Ebru Mete, babasına Özel Kalem Müdürü olarak atandı.

Başkan Mete'nin büyük oğlu Osman Mete’de, ilçede bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nun kantin ihalesini alarak tartışmaların daha da alevlenmesine neden oldu.

Başkan Mete'nin küçük oğlu Özhan Mete ise belediyeye ait binaların dış cephe tadilat boyama onarım işlerinin ihalesini kazandı. Başkan Ahmet Mete, Sözcü'nün konuyu sorması üzerine “Önemli olan benim kızım oğlum olması değil, işlerini kaliteli yapıp yapmadıkları” dedi.

Başkan Mete, kızının görevi için, “Kızım şirket elemanıydı, kadroya geçti. Bizde özel kalem diye birim yok. Kızım telefonlarıma bakıyor. Neticede biri bakacak onlara” savunmasını yaptı. Mete, üniversitenin kantin ihalesini alan büyük oğlu için ise, “Kim talipse gelsin verelim orayı. Her ay 2 bin 500 lira zarar ediyor. 3 milyar lira masraf etti.

O kantini isteyen kim varsa gelsin devredeyim. 5 kuruş da almayacağız” diye konuştu.

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