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Basın Kartları Sorunu Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, bugüne kadar sürekli sorun yaşanan basın kartı konusunun adil bir çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Basın Kartları Sorunu Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, bugüne kadar sürekli sorun yaşanan basın kartı konusunun adil bir çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:53
Basın Kartları Sorunu Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, bugüne kadar sürekli sorun yaşanan basın kartı konusunun adil bir çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde konuyla ilgili konuşan Dr. Şevkin, gazetecilerin hak ve hukukuyla ilgili görevin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na devredilmesiyle birlikte sorunun çözüme kavuşturulmasının beklendiğini ancak gerekli düzenlemelerin yapılmadığını vurguladı.

Basın Kartları Komisyonu’nun lağvedilmesinden sonra yeni komisyonun henüz oluşturulmaması sonucu gerek mevcut basın kartlı gazetecilerin kartlarının değiştirilememesi, gerekse ilk defa basın kartı alacak basın mensuplarının kartlarının verilememesinin büyük bir mağduriyet yarattığını dile getiren Dr. Şevkin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nı göreve çağırdı.

Türkiye’deki tüm basın mensuplarının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın bu mağduriyetin sonlandırılması için gerekli çabayı bir an önce göstermesini beklediğini dile getiren Dr. Şevkin, konunun acilen gündeme alınmasını diledi.

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Son Güncelleme: 29.05.2019 14:09
Anahtar Kelimeler:
basın kartları sorunu meclis gündeminde
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