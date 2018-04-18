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Başbakan'dan Son Dakika Erken Seçim Açıklaması: "So What?"

Başbakan Binali Yıldırım'dan erken seçim tartışmalarına ilişkin bir son dakika açıklaması geldi. Başbakan yaptığı açıklamada erken seçim ile ilgili ilk açıklamayı yaptı.

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Başbakan'dan Son Dakika Erken Seçim Açıklaması: "So What?"

Başbakan Binali Yıldırım'dan erken seçim tartışmalarına ilişkin bir son dakika açıklaması geldi. Başbakan yaptığı açıklamada erken seçim ile ilgili ilk açıklamayı yaptı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:41
Başbakan'dan Son Dakika Erken Seçim Açıklaması: "So What?"

Önceki gün gelen erken seçim çıkışı sonrası TBMM'de yğun bürokrasi trafiği yaşandı.

Erken seçim ile ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün 13:30'da MHP lideri Bahçeli ile yapacağı görüşmeyi işaret etti. Binali Yıldırım'In ilk tepkisi ise "So what!" oldu.

HaberTürk'ten Volkan Yanardağ'ın kaleme aldığı haberinde şu ifadeler yer aldı:

Erken seçim sorusu ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım'a yöneltildi. Başbakan Yıldırım, gazetecilerin sorusuna "So what?" (Ne olmuş yani!) karşılığını verdi. Erdoğan ise Bahçeli ile bugün görüşeceğini belirtti. Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bozdağ, AKP'nin seçimleri vaktinde yapmak gibi bir geleneği olduğunu, 22 Temmuz 2007 seçimi hariç bütün seçimlerin vaktinde yapıldığını belirterek, "Bizim, seçimlerin vaktinte yapılacağına dair açıklamalarımız var.Ancak sayın Bahçeli'nin açıklaması partinin yetkili organlarında değerlendirilecektir ve ona göre bir açıklama yapılacaktır' dedi.

SONBAHAR ÖNE ÇIKIYOR

Öte yandan Meclis kulislerinde de MHP Lİderi Bahçeli'nin sürpriz erken seçim çıkışuı konuşuluyor. AKP'liler, Erdoğan ile Bahçeli'nin bugün yapacağı görüşmede erken seçim konusunun netleşeceğini ifade ediyor. Görüşmeden erken seçim kararı çıkarsa, seçim tarihinin 26 Ağustos olması düşük bir ihtimal olarak görülüyor. AKP'liler seçim için Sonbahar'ın daha uygun olduğu görüşünde. AKP'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'nin Haziran ayı sonuna doğru yapılması bekleniyor.

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Son DakikaErken SeçimHaber
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