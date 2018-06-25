Barış Atay ve Kenan Sofuoğlu Milletvekili Oldu mu? İşte Dikkat Çeken Milletvekilleri

Milletvekili seçimlerinin sona ermesinin ardındna bazı ünlü isimler TBMM'ye girdi.

Bazı ünlü isimler, partilerden Milletvekili adayı olmuştu. Bunlar arasında en dikkat çeken isimler Kenan Sofuoğlu, Barış Atay, Alpay Özalan ve Saffet Sancaklı oldu.

Bu isimler AK Parti MHP ve HDP'den milletvekili adayı olmuştu. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre bu isimler Milletvekili oldu ve 27. dönemde TBMM'de olacaklar.

Resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'e giren isimler ve partileri ile seçildiği iller şu şekilde:

Eski motosiklet yarışcısı Kenan Sofuoğlu, AK Parti Sakarya milletvekili seçildi.

Oyuncu Barış Atay, HDP Hatay milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Eski milli futbolcu Alpay Özalan, AK Parti İzmir milletvekili seçildi.

Geçtiğimiz dönemde de MHP milletvekili olan eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, MHP Kocaeli milletvekili görevini sürdürecek.

Açıklanan kesin olmayan sonuçlara gör Meclise giren dikkat çeken isimler arasında şu isimler de var:

Gazeteci Ahmet Şık HDP'den İstanbul milletvekili oldu.

Ergenekon davasında hapis yatan Mehmet Ali Çelebi CHP'den İzmir milletvekili oldu.

Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar Elazığ'dan milletvekili seçildi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in oğlu Barış Palandöken AK Parti'den Malatya milletvekili oldu.

Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç AK Parti'den İstanbul milletvekili oldu.

DİSK başkanlığından siyasete girmek için istifa eden Kani Beko CHP'den İzmir milletvekili oldu.

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