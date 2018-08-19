Banyo yapan kadınları videoya çeken sapık yakalandı!

Bartın'da, hırsızlık yapmak için girdiği evlerde kadınlarıa taciz ve tecavüz ettiği, havalandırma pencerelerinden banyo yapan kadınları cep telefonu ile kaydettiği suçlamalarıyla aranan 24 yaşındaki T.Y. yakalandı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'n bağlık polis ekipleri, zemin ve giriş katlarda bulunan dairelere,müstakil evlere hırsızlık için girip, evlerde bulunan kadınları taciz ve tecavüz eden kişinin peşine düşerek güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden kimliğini tespit ettiği 24 yaşındaki T.Y.'yi Yalı Mahallesi'nde yakaladı. Mağdur kadınlar şüpheliyi teşhis etti. T.Y. de suçlamayı kabul etti.

Geçtiğimiz Haziran ayında hırsızlık için girdiği bir evde 72 yaşında yaşlı bir kadına tecavüz eden, hırsızlık için girdiği evlerde kadınlara cinsel saldırılarda bulunan 24 yaşındaki T.Y., ifadesinde daha önce bir otobüs firmasında muavinlik yaptığını, yabancı uyruklu bir kadına cinsel tacizde bulunduğu için işten çıkarıldığını söyledi. İşsiz kalınca boşluğa ve maddi sıkıntıya düştüğünü iddia eden T.Y., en son Bartın'da bir restoranda garsonluk yaptığını, buradan da çıkınca iyice moralinin bozulduğunu, olayları gerçekleştirdiğinde şeytana uyduğunu, yaşanan olaylardan dolayı pişmanlık duyduğunu anlattı.

Daha önceki yıllarda İstanbul, İzmir, Bursa ve Sakarya'da cinsel taciz, cinsel saldırı, sarkıntılık ve küçük çocuğa cinsel istismar olayına karıştığı belirlenen T.Y. hakkında soruşturma devam ediyor.

DHA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA