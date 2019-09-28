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Banka Kredilerinde Dönen Dolap

Banka genel müdürlüklerinden şubelerine; “Yukardan talimat var! Kredisini erken kapatmak isteyen vatandaşın veya şirketin kredisini kapatmayın” uyarısı yapılmakta.

Banka Kredilerinde Dönen Dolap

Banka genel müdürlüklerinden şubelerine; “Yukardan talimat var! Kredisini erken kapatmak isteyen vatandaşın veya şirketin kredisini kapatmayın” uyarısı yapılmakta.

28 Eylül 2019 Cumartesi 12:28
Banka Kredilerinde Dönen Dolap

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, son dönemlerde Devlet bankalarının kredilerinde dönen dolaplarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yılmazkaya, Devlet bankalarının baskı altında olduğunu belirterek hükümetten gelen talimatlar yüzünden daha az faiz ödemek isteyen vatandaşın kredisini erken kapatma talepleri banka şubelerince engellenmekte” dedi.  

Konuyla ilgili önemli iddialarda bulunan CHP’li Vekil; “Banka şubesine kredisini erken kapatmak için giden bir vatandaşın, şubedeki temsilcisi tarafından kredisinin kapatılmaması yönünde ikna edilmeye çalışıldığını, şube temsilcisinin başarılı olmadığı durumlarda konunun şube müdürüne havale edildiğini” ifade etti.

Yılmazkaya, “Eğer tüm ikna çabalarına rağmen vatandaş kredisini kapatmakta ısrarcı olursa yeni bir kredi kullandırılarak bu kredinin kapatılması şartı dayatılmakta” dedi.

Konut, tüketici ve araç kredi faizlerinin son dönemde hükümetin baskısıyla düşürüldüğünü” ifade eden Yılmazkaya, bankaların kullandırdığı kredi hacimlerinin düşmemesi için yapılan bu uygulamanın, ekonomiyi kredilerle canlandırmaya çalışan iktidarın yanlış bir politikası olarak değerlendirdi.

Hükümetin yanlış ekonomik politikaları yüzünden vergi gelirlerinde büyük kayıp yaşadığını belirten Yılmazkaya, “AKP Hükümeti, ülkede yaşanan bu durgunluğu kredilerle süspanse ederek kendisine dolaylı yollarla vergi sağlamaya çalıyor” dedi.

Yılmazkaya, “Konut kredileriyle müteahhitleri destekleyen hükümet, araç kredileriyle de sıfır otomobil üzerinden aldığı yüzde yüzün üzerindeki vergilerle de kasasında para kalmayan Hazineye de kaynak sağlamaya çalışıyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
banka kredilerinde dönen dolap
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q 2 saat önce

alakası yok sagar duymaz uydurur hayatiniz yalan okmus sizin

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