Banka çalışanlarının sayısı düşüyor, çalışanlar sağlık sorunları yaşıyor

Şube ve gişe çalışanları başta olmak üzere banka çalışanlarına ulaşılması çok zor satış hedeflerinin dayatıldığı iddialarına yer verilen önergede, “İş yükünün artmasıyla birlikte banka çalışanlarına yönelik mobbing ve her an işten atılabilecekleri yönündeki ağır psikolojik baskılarda son dönemde ciddi artış yaşanıyor. Bu artışa bağlı olarak banka çalışanları arasında stres, ruhsal bunalım ve antidepresan ilaç kullanımının yaygınlaştığı yönündeki şikâyetlerin, iddiaların araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması açılması gerekmektedir.” denildi.

Banka çalışanları sayısı hızla düşüyor

2015 yılında 201 bin olan personel sayınının 180 binlere kadar düştüğünün kaydedildiği önergede, “Türkiye Bankanlar Birliği verilerine göre bankacılık sisteminde Eylül 2018 tarihi itibariyle faaliyet gösteren banka sayısı 52, çalışan sayısı 193.343’tür. Yine 2015 yılında 11.193 olan banka şube sayısının 2017’de 10.550’ye, Eylül 2018 itibariyle 10.505’e gerilediği tespit edilmektedir. 2015 yılında 201.205 olan banka çalışanı sayının bugün 180 binlere kadar düştüğü tahmin edilmekte” olduğu paylaşıldı.

Özdemir, önergeye gerekçe olarak şu hususları gündeme getirdi:

“Türkiye Bankanlar Birliğinin sektöre ilişkin bu verileri, ekonomik kriz derinleştikçe bankacılık sektöründe işten çıkarmaların ve iş yoğunluğunun artmakta olduğunu göstermektedir. İşten çıkarmalar ve buna bağlık olarak personel sayısının da düşmesiyle iş yükü de arttıkça çalışma ortamı ve çalışma yaşamında günlük hayatı olumsuz yönde etkileyen stres, ruhsal bunalım ve ciddi sağlık sorunlarının meydana geldiği vakalar yaşanmaktadır.

İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Merve Yıldız’ın, Banka Çalışanlarında Stres Algısı ve Ruhsal Durum Arasındaki İlişkinin Araştırılması konulu saha çalışması, banka çalışanlarının algılanan stres genel düzeyinin ve iş yoğunluğunun anksiyete düzeyini, depresyon düzeyini, olumsuz benlik düzeyini, somatizasyon düzeyini ve hostilite düzeyini de anlamlı bir şekilde artırdığını ortaya koymaktadır.

Çorum Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Muharrem Tuna’nın, ‘çalışanların strese bağlı kişilik özelliklerinin iş tatmin düzeylerine etkisi’ konulu araştırması; banka çalışanlarının yüksek stres altında çalışmakta oldukları, alt kademe çalışanların iş memnuniyetlerinin çok daha düşük düzeyde olduğu ve yüksek stres düzeyinin de bireysel ve örgütsel birçok soruna neden olduğunu ortaya koymaktadır.

Antidepresan ilaç kullanan çalışan sayısında artış

Banka çalışanlarına yönelik mobbing ve her an işten atılabilecekleri yönündeki ağır psikolojik baskıların her geçen gün yoğunlaştığı ileri sürülmektedir. Uygulanan psikolojik baskılar nedeniyle antidepresan ilaç kullanan çalışan sayısında her geçen gün artış yaşandığı ileri sürülmektedir. Banka-Sigorta İşçileri Sendikası, Türkiye'de banka çalışanlarının yüzde 70'inin antidepresan ilaç kullandığı iddiası son derece vahim bir tablonun yaşandığına işaret etmektedir.

Kotayı tutturamayan çalışana psikolojik baskı uygulanıyor

Stres ve ruhsal bunalımın sonuçları zaman zaman antidepresan ilaç kullanımının da ötesine geçerek ciddi sağlık sorunlarına ve intiharlara kadar varmaktadır. Bir özel bankanın İstanbul 4. Levent şubesinde çalışan 43 yaşındaki Ahmet Öncül’ün, 16 Temmuz 2018 tarihinde kalp krizi geçirerek yaşamını kaybetmesi sonrasında banka çalışanları yaşadıkları stresli ve yoğun çalışma koşullarını gündeme getirmiştir. Bankanın, 2017 yılında İspanyol BBVA’ya satışından sonra çalışama koşullarının ağırlaştığını belirten banka çalışanları kıdemin ve çalışmanın değersizleşmesinden, aşırı iş yükünden ve satış baskısından yakınmışlardır. “Banka içinde gişelerin yerini masalar alıyor, her masada gişe işlemleri yapılıyor, her çalışana satış kotaları veriliyor ve kotayı tutturamayanlara yönelik psikolojik baskılar uygulanıyor.” yönündeki şikayetlerin mutlaka araştırılması gerekmektedir.

Yine özel bir bankada çalışan Nadide Kısa, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmiştir. Genç bankacının çalışma arkadaşlarının, ‘beyin kanamasına mobbing ve psikolojik şiddetin’ neden olduğunu öne sürmeleri de yaşanan iş baskısı ve ölüme yol açan stresin boyutunu ortaya koymaktadır.”

