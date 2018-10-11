bakanlıklara yeni logolar tasarlanıyor

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi ile birlikte bakanlıkların sayısı 16'ya düşürülürken yeni sistemde de bakanlıkların yapılarında da değişiklik kararı alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın başlattığı çalışma ile şimdi de bakanlıklara yeni logolar ve amblemler tasarlanıyor.

LOGOLARDA 16 TÜRK DEVLETİNİ TEMSİL EDEN 16 YILDIZ KULLANILACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın çalışmasına göre Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Milli Eğitim, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile, Hazine ve Maliye, Ticaret ve Sanayi bakanlıklarının amblemleri yeniden tasarlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar da bakanlık amblemlerinde yer alacak. Yıldızlarla çevrilecek amblemlerin ortasında ise ilgili bakanlıkların yeni logolarına yer verileceği bildirildi.

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