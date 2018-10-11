Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakanlıklara Yeni Logolar Tasarlanıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 16 bakanlığın amblem ve logolarına dair yeni bir çalışma başlattı. 16 bakanlığın amblemi nihai çalışmanın sonlanması ile değiştirilecek ve Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar da bakanlık amblemlerinde yer alacak.

banner396

Bakanlıklara Yeni Logolar Tasarlanıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 16 bakanlığın amblem ve logolarına dair yeni bir çalışma başlattı. 16 bakanlığın amblemi nihai çalışmanın sonlanması ile değiştirilecek ve Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar da bakanlık amblemlerinde yer alacak.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:08
Bakanlıklara Yeni Logolar Tasarlanıyor

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi ile birlikte bakanlıkların sayısı 16'ya düşürülürken yeni sistemde de bakanlıkların yapılarında da değişiklik kararı alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın başlattığı çalışma ile şimdi de bakanlıklara yeni logolar ve amblemler tasarlanıyor.

LOGOLARDA 16 TÜRK DEVLETİNİ TEMSİL EDEN 16 YILDIZ KULLANILACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın çalışmasına göre Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Milli Eğitim, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile, Hazine ve Maliye, Ticaret ve Sanayi bakanlıklarının amblemleri yeniden tasarlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 Türk devletini temsil eden yıldızlar da bakanlık amblemlerinde yer alacak. Yıldızlarla çevrilecek amblemlerin ortasında ise ilgili bakanlıkların yeni logolarına yer verileceği bildirildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.10.2018 11:09
Anahtar Kelimeler:
bakanlıklara yeni logolar tasarlanıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlık'tan Valilere Flaş Talimat!
Bakanlık'tan Valilere Flaş Talimat!
“EYT’lilere hakkını verirseniz ülke batmaz”
“EYT’lilere hakkını verirseniz ülke batmaz”
O 76 Kişinin Her Birine 12 Bin Lira Maaş
O 76 Kişinin Her Birine 12 Bin Lira Maaş

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim