Bakanlık'tan Şehit Eşine Haciz Şoku!..

PKK'lı hainlerin saldırsı neticesinde 2015 yılında şehit düşen polis memuru Abdullah Ümit Sercan'ın eşi Özay Sercan'a ödenen tazminatın fazla ödenmesinden kaynaklanan haciz işlemi ile şok yaşadı. 23 bin 679 lira fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nın icra takibi başlattığını söyleyen şehit eşi Özay Sercan, "Ben bu ülkeye kocamı verdim. Karşılığı bu muydu?" diyerek isyanını dile getirdi.

Mardin’in Midyat ilçesinde görev yaparken 8 Ağustos 2015 gecesi zırlı polis aracına PKK'lı hainler tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan Alanyalı polis memuru Abdullah Ümit Sercan'ın eşi Özay Sercan İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı haciz ile hayatının şokunu yaşıyor.

Şehit Eşi Özay Sercan'ın kocası Abdullah Ümit Sercan'ın şehadet şerbetini içmesinden sonra kendisine verilen 160.000 TL'lik tazminatın bir kısmı, Mardin-Midyat'taki polis memurlarının yaptığı hata sonucu şehidin anne ve babası yerine kendisine verildi. Şehit eşi İngilizce öğretmeni Özay Sercan, ödenilen tazminatta yanlışlık olduğu beyan edilerek paranın bir kısmının geri istendiğini ve bu nedenle icralık olduğunu öne sürdü.

Eşi şehit olduğunda 20 günlük olan, şimdi ise 3 yaşındaki oğlunun geleceği için ev aldığını ve Alanya 1'inci İcra Dairesi aracılığıyla 25 Temmuz 2018 tarihinde tebligatla kendisine 23 bin 679 lira fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle icra takibi başlatıldığını anlatan şehit eşi Özay Sercan, "Ben bu ülkeye kocamı verdim. Karşılığı bu muydu?" diyerek isyanını dile getirdi.

Şehit Eşi Özay Sercan,” Eşim şehit olduktan sonra Bakanlığın bize verdiği maddi bir tazminat vardı. O para eriyip gitmesin diye o yatan tazminat ile oğluma ev aldım. 3 yaşında bir oğlum var. Oğlum babası şehit düştüğünde 2 aylıktı. Eşimin şehit düşmesinden 2 sene sonra bana o paranın yaklaşık 23 bin TL’si bize ait olmadığını gerekçesiyle anne ve babaya geri verilmek üzere geri istediklerini söylediler. Ben de kendilerine elimde nakit para olmadığını ve o parayı ödeyecek durumum olmadığını söyledim. O zaman mal varlığıma el konulacağı söylendi ” açıklamalarında bulundu.

Dün kendisine icra takibinin başlatılacağı yönünde bir tebligat geldiğini belirten Sercan,”Bu süreçte anne ve babaya da paranın yabancı bir yere gitmediğini, torunlarına ve gelinlerine gittiğini, haklarından feragat ederlerse hem polis memurlarının soruşturma geçirmeyeceği hem de gelininiz mağdur durumda olmayacak diyorlar. Ama hiçbir şekilde eşimin anne ve babası bu haklarından feragat etmiyor. Bu süreç sonucunda bana icra takibi başlatılacak. Beni üzen nokta şu; Elbette bu miktar ödenir ama zaten bu vatan için bu bayrak için bedel ödemiş insanların hayatlarının bu kadar güçleştirilmesi. Benim zoruma giden nokta bu. Bu mağduriyetin giderilmesi için inşallah duyarlı birileri çıkacaktır diye umut ediyorum” diye konuştu.

Kaynaklar;

İHA

Mynet

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