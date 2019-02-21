Bakanlık 5 Yaralı Asker Dedi, Gerçek Farklı Çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gamze Taşcıer, dün akşam saatlerinde, Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı Sakarya Kışlası’nda havan topuna mermi sıkışması sonucu patlama gerçekleştiği haberi üzerine, askerlerin sevk edildiği Polatlı Devlet Hastanesi ve Bilkent Şehir Hastanesi’ne giderek yaralı askerlerin durumları ile ilgili bilgi aldı. Hastane Başhekimlerinden yaralı 10 askerden 3’ünün durumunun çok ağır, birinin ise orta ağır olduğu bilgisini alan Taşcıer, tedavileri süren askerlerle görüştü.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: BEŞ YARALI ASKER VAR

Ancak Milli Savunma Bakanlığı dün internet sitesinden yayınladığı açıklamada “Polatlı/Ankara’da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında, ilk bilgilere göre, icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada beş kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” ifadeleri kullanıldı. Ancak Bakanlığın 5 yaralı asker açıklaması kafalarda soru işaretleri yarattı.



TAŞCIER: “YEDİ ASKERİ BİZZAT GÖRDÜM, TOPLAM ON ASKER YARALI”

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer Bakanlığın açıklamasına şaşırdığını ifade ederek, “Dün son dakika haberi olarak Polatlı’daki patlama haberini alır almaz Meclis Genel Kurulu’ndan çıkıp Polatlı Devlet Hastanesi’ne doğru yola çıktım. Olaydan bir saat sonra hastanedeydim. Başhekim ve acil doktorlarıyla görüştüm. 10 askerin hastanelerine getirildiğini, dördünün ilk müdahalenin ardından durumları ağır olduğu ve ileri tetkik gerektiğinden dolayı Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildiğini ifade ettiler. Polatlı Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 6 askerimizi tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Doktorlar, 6 Mehmetçiğimizin tedavilerinin ardından kontrol amaçlı hastanede tutulacağını ilettiler. Ardından 4 askerimizin sevk edildiği Bilkent Şehir Hastanesi’ne gittim. Burada bulunan askerlerimizden üçünün ağır yaralı, bir askerimizin de orta düzeyde yaralı olduğu ifade edildi. Orta düzeyde yaralı olan askerimizi de ziyaret ettim. Diğer üç askerimizi durumları ağır olduğu için görme şansım olmadı.” ifadelerini kullandı. Bakanlığın açıklamasındaki çelişkiye dikkat çeken Taşcıer, “Burada şu iki soruyu sormak gerekiyor. Birincisi, eğer 10 asker yaralı ise ve Milli Savunma Bakanlığı 5 yaralı olduğunu ifade ediyorsa, kamuoyundan ne gizlenmektedir? İkincisi, eğer Milli Savunma Bakanlığı doğru bilgi almayıp da, kendilerine yanlış bilgi aktarıldıysa bu daha da vahimdir. Yaralı 7 askerimizi bizzat görmüşken, Başhekimler tarafından toplamda 10 askerimizin yaralı olduğu ifade edilmişken, Bakanlığın 5 askerimiz yaralı demesine anlam veremiyorum. Bu durum, daha önce yaşanmış tüm olaylarda Bakanlığın yaptığı açıklamalar üzerine kuşku düşürmüştür. Askerlerimizin aileleri ve vatandaşlarımız doğru bilgi konusunda Bakanlığa güvenemeyecekse, kime güvenecekler?” ifadelerini kullandı.

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