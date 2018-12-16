Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakan'dan İlginç Asgari Ücretle Fatura Hesabı

2018 yılı içerisinde %33 oranında zamlanan elektrik faturaları ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den ilginç bir hesaplama geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki muhalefet parti milletvekilleri, vatandaşın artan faturaları ödemekte zorlandığını söyleyince Enerji Bakanı Fatih Dönmez “2002 yılında asgari ücrette 150 kilovatsaatlik bir elektrik tüketen hanenin, asgari ücrete oranı yüzde 15,1 iken bugün yüzde 5,6. Üçte 1 oranında aslında azalma söz konusu” ifadelerini kullandı.

Bakan'dan İlginç Asgari Ücretle Fatura Hesabı

2018 yılı içerisinde %33 oranında zamlanan elektrik faturaları ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den ilginç bir hesaplama geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki muhalefet parti milletvekilleri, vatandaşın artan faturaları ödemekte zorlandığını söyleyince Enerji Bakanı Fatih Dönmez “2002 yılında asgari ücrette 150 kilovatsaatlik bir elektrik tüketen hanenin, asgari ücrete oranı yüzde 15,1 iken bugün yüzde 5,6. Üçte 1 oranında aslında azalma söz konusu” ifadelerini kullandı.

16 Aralık 2018 Pazar 17:42
Bakan'dan İlginç Asgari Ücretle Fatura Hesabı

2018 yılı içerisinde %33 oranında zamlanan elektrik faturaları ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den ilginç bir hesaplama geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki muhalefet parti milletvekilleri, vatandaşın artan faturaları ödemekte zorlandığını söyleyince Enerji Bakanı Fatih Dönmez “2002 yılında asgari ücrette 150 kilovatsaatlik bir elektrik tüketen hanenin, asgari ücrete oranı yüzde 15,1 iken bugün yüzde 5,6. Üçte 1 oranında aslında azalma söz konusu” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, elektrik faturalarındaki artışı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de gündeme getirdi. Erel, “Vatandaş, iktidarın güdümünde olan TRT’ye ödeyeceği payı, faturası kadar alınan hizmet bedelini, ne yazık ki devletin 6 ilde 90 bin sayacı okuyamadığı için kayıp kaçak bedelini ve yüzde 18 vergisini nasıl ödeyeceğini düşünüyor” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETLİNİN FATURASI 273 TL

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur doğal gaz ve elektriğe enflasyon üzerinde yapılan zamlara dikkat çekerek, “2018 yılı içerisinde konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 31, sanayide kullanılan elektriğe ise yüzde 41 zam geldi. Bu zamlarla 4 kişilik bir ailenin asgari tüketimiyle elektrik ve doğal gaz faturasının bedeli 273 liraya çıktı. Döviz yükseldi diye yapılan bu zamları döviz düştükten sonra niye geri almıyorsunuz?” şeklinde soru yöneltti. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, elektrik faturasındaki değişimi 2002 yılı ile karşılaştırarak, düşüş yaşandığını anlatmaya çalıştı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şunları söyledi;

“Enerji tüketim maliyetlerinin dar gelirli vatandaşlara olan etkisi. 2002 yılında asgari ücrette 150 kilovatsaatlik bir elektrik tüketen hanenin, asgari ücrete oranı, aylık asgari ücret içindeki payı yüzde 15,1 iken bugün itibarıyla asgari ücret 1.603 lira, yine 150 kilovatsaatlik elektrik tüketimini baz aldığımızda asgari ücretteki elektrik faturasının payı yüzde 5,6; üçte 1 oranında aslında azalma söz konusu. Doğal gazda 2002 net asgari ücret üzerinden, 100 metreküplük ortalama bir aylık tüketim, asgari ücret içindeki payı yüzde 25… Bugün itibarıyla yine aynı miktardaki doğal gazın asgari ücret içerisindeki payı yüzde 9,2… 25’ten yüzde 9,2’ye düşmüş durumda. Rakamlar yalan söylemez.” ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 16.12.2018 22:30
Anahtar Kelimeler:
bakan dan ilginç asgari ücretle fatura hesabı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mary Gedel 1 gün önce

Ulan arkadaş iyi ki bir 2002 yılı var gelip gidip onu söylüyorsunuz. Yıl 2018 olmuş 16 sene öncesinin kafasını yaşıyoruz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Muhammet Güler 1 gün önce

SAYIN BAKANIM 2002 YLINDA ELEKTRIK KILOWATI BU KADAR FAZLA DEGILDI. AYRICA ELEKTRIK SIRKETLERI DEVLETTE OLDUGU ICIN KAYIP KACAK BEDELI SAYAC OKUMA BEDELI FIRMALARIN KAR PAYI VB KALEMLER YOKTU. AYRICA GIDA VE DIGER TUKETIM URUNLERI BU DENLI YUKSEK DEGILDI. SAYGILARIMLA.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kezban 1 gün önce

Hadı ordan deseydiniz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Volkan 1 gün önce

Bakan hayal dünyasında yaşıyor. Sayısal değer vermiş akıllı belliki. Çoğu kişinin doğalgaz faturası kış ayında 300 lira geliyor. Elektrik şuan 3 kişilik ailede 170 lira su ise 150 altına inmiyor. Nasıl bir tutarsızlık bu. İnsanların akılları ile dalga geçecek lüksü senin gibi duyarsıza vermeleri hata. Kira bin lira veriyoruz. İş veren yardım etmezse ay sonu zor geliyor. Her iş yerindede eminim çalışana her türlü fedakarlık yapılıyor. İnsafsızlar hariç tabiki. Yoksa asgari ücret tek kişinin çalıltığı evde sonu kendisine zarar verme ile sonuçlanır.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
askeri ücret li 1 gün önce

ben de askeri ücretliyim bu zamana kadar 253 geldiğini görmedim en fazla 110 tl geldi. od kış ayında.
ve şu CHP zihniyeti vaz geçin yalanlarınızdan

Cevapla
Beğenmedim! (2)
Avatar
sümüklü sülo 1 gün önce

sayın bakan agız yapma bende akp liyim yıllarca size oyverdim.asgari ücretle sen ve ailen ücgün yaşayamaz bu milleti vatandaşı salak mal yerine koymayın bukadar.meclis lokantasında corbayı bir tl den döneri üc ytl den yediginize benzemez buiş.ama busefer size oy yok delikanlıca.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Asgari ucretli 1 gün önce

Iyi yüz de 33 az olmuş yüz de 66 yapın da rahatlayin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kemal 1 gün önce

Bunlarin yakinda size verdigimiz asgari ücret 2002 yilina gore fazlaymis bu sene zam yapmiyoruz hatta biraz dusurmeyi planliyoruz demelerine şaşırmam

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
PÖH Alımı ve Polislere 3600 Ek Gösterge TBMM'de!
PÖH Alımı ve Polislere 3600 Ek Gösterge TBMM'de!
Çalışma Bakanından EYT Açıklaması: EYT yanlış bir kavramdır
Çalışma Bakanından EYT Açıklaması: EYT yanlış bir kavramdır
Süleyman Soylu, AKP Genel Başkanlığı’na Mı Aday?
Süleyman Soylu, AKP Genel Başkanlığı’na Mı Aday?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim