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Bakan Ziya Selçuk Kendisine Gelen Çiçekleri Okullara Bu Notla Gönderiyor!..

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk, eğitim dünyasındaki birçok kişi tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Özellikle eğitimin içinden bir kişi olması ve eğitim sorunlarını her fırsatta dile getiren biri olması nedeniyle yetkili-yetkisiz tüm taraflardan beğeni kazanan bir isimdi.

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Bakan Ziya Selçuk Kendisine Gelen Çiçekleri Okullara Bu Notla Gönderiyor!..

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk, eğitim dünyasındaki birçok kişi tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Özellikle eğitimin içinden bir kişi olması ve eğitim sorunlarını her fırsatta dile getiren biri olması nedeniyle yetkili-yetkisiz tüm taraflardan beğeni kazanan bir isimdi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 17:47
Bakan Ziya Selçuk Kendisine Gelen Çiçekleri Okullara Bu Notla Gönderiyor!..

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk, eğitim dünyasındaki birçok kişi tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Özellikle eğitimin içinden bir kişi olması ve eğitim sorunlarını her fırsatta dile getiren biri olması nedeniyle yetkili-yetkisiz tüm taraflardan beğeni kazanan bir isimdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kendisini tebrik etmek için gönderilen çiçekleri kendi belirlediği okullara gönderiyor. Üstelik çiçeklerin üzerine yazdığı notla da gönülleri fethetmeyi amaçlıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kendisine gönderilen tebrik ve kutlama çiçeklerini kendi belirlediği okullara üzerinde "alacağımız bütün kararlarda öğretmenlerin görüş ve katkılarını önemsiyorum" notu ile gönderiyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığına atanması dolayısıyla kendisine gönderilen tebrik çiçeklerini Ankara'daki çeşitli okullara iletiyor.

Bakan Selçuk'un, gönderdiği çiçeklerin yanında öğretmenler için "Değerli meslektaşlarım, Bakanlığımızca atılacak her türlü adımda, alacağımız bütün kararlarda sizlerin görüş ve katkılarını önemsediğimi belirtir, fedakarca yürüttüğünüz öğretmenlik mesleğindeki çalışmalarınızda başarılar dilerim." notu yer alıyor.

Kaynaklar;
Anadolu Ajansı

KPSScafe.com.tr | Ankara

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Anahtar Kelimeler:
Ziya Selçuk
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