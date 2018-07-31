Bakan Yardımcıları Belli Oldu!..

24 Haziran seçimlerinden sonra bakanlar belirlenmişti. Atanan Bakanların yardımcıları da yavaş yavaş belli oluyor. Son olarak Sanayi Bakanı olan Mustafa Varank'ın bakan yardımcıları Hasan Büyükdede, Dr. Çetin Ali Dönmez ve Mehmet Fatih Kacır oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakan atamalarından sonra Bakan yardımcılarını da resmi gazetede yayımlanan kararname ile atanmaya devam ediyor. Yayımlanan son kararname ile Sanayi Bakanlığı yardımcıları da atandı.

Resmi Gazetede “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında atama usullerine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci ve 3’üncü maddeleri uyarınca Mehmet Fatih Kacır ve Çetin Ali Dönmez atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, Cumhurbaşkanı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13’üncü maddeleri uyarınca Hasan Büyükdere atanmış ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.” denildi.