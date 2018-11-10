Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakan Vatandaşa 'Yapamazsam Görevi Bırakacağım' dedi

Ankara'ya bağlı Mamak’ta bir gecekondu sakini kentsel dönüşüm isteklerine cevap alamadıklarını dile getirerek bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a “Biz de insanca yaşamak istiyoruz” dedi. Bakan Murat Kurum, “En geç altı ay içinde burada temel atacağız. Atamazsak gelip dersin ben de görevimi bırakacağım” ifadelerini kullandı.

Bakan Vatandaşa 'Yapamazsam Görevi Bırakacağım' dedi

Ankara'ya bağlı Mamak’ta bir gecekondu sakini kentsel dönüşüm isteklerine cevap alamadıklarını dile getirerek bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a “Biz de insanca yaşamak istiyoruz” dedi. Bakan Murat Kurum, “En geç altı ay içinde burada temel atacağız. Atamazsak gelip dersin ben de görevimi bırakacağım” ifadelerini kullandı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 17:17
Bakan Vatandaşa 'Yapamazsam Görevi Bırakacağım' dedi

Ankara'ya bağlı Mamak’ta bir gecekondu sakini kentsel dönüşüm isteklerine cevap alamadıklarını dile getirerek bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a “Biz de insanca yaşamak istiyoruz” dedi. Bakan Murat Kurum, “En geç altı ay içinde burada temel atacağız. Atamazsak gelip dersin ben de görevimi bırakacağım” ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ankara'ya bağlı Mamak ilçesindeki kentsel dönüşü mçalışmalarını incelemek için bölgeye gitti. İlk olarak Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve bürokratlarla toplantı yapıp bilgi alan Bakan Murat Kurum daha sonra Mamak Dutluk Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanını dolaştı. Burada bir vatandaşla Bakan Murat Kurum arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

"BİZ DE İNSAN'CA YAŞAMAK İSTİYORUZ" 

Kentsel dönüşüm isteğinde bulunan mahalle sakini konuyla ilgili defalarca başvuru yaptığını fakat bir sonuç alamadığını ifade etti. Vatandaş derdini “Bize de yazık biz de vatandaşız. Biz de insanca yaşamak istiyoruz” sözleriyle anlatmaya çalıştı.

"GÖREVİMİ BIRAKACAĞIM"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise “En geç altı ay içinde burada temel atacağız. Atamazsak gelip dersin ki ‘sen böyle dedin geldin buraya konuştun ama yine yapmadınız.’ Gel yüzüme karşı söyle ben de görevimi bırakacağım” cevabını verdi.

İşte o diyalog anları;

Son Güncelleme: 10.11.2018 17:33
Anahtar Kelimeler:
bakan vatandaşa yapamazsam görevi bırakacağım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu Görevlilerine Hediye Üst Sınırı Kanun Teklifi: 1 Asgari Ücret Olsun
Kamu Görevlilerine Hediye Üst Sınırı Kanun Teklifi: 1 Asgari Ücret Olsun
Belediyeye Sınavsız Atanan Vekil Kızı Başsavcılığa Şikayet Edildi
Belediyeye Sınavsız Atanan Vekil Kızı Başsavcılığa Şikayet Edildi
İşsizlik Fonu'naki Para Kriz İçin Yağmalanıyor!
İşsizlik Fonu'naki Para Kriz İçin Yağmalanıyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim