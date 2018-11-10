Bakan Vatandaşa 'Yapamazsam Görevi Bırakacağım' dedi

Ankara'ya bağlı Mamak’ta bir gecekondu sakini kentsel dönüşüm isteklerine cevap alamadıklarını dile getirerek bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a “Biz de insanca yaşamak istiyoruz” dedi. Bakan Murat Kurum, “En geç altı ay içinde burada temel atacağız. Atamazsak gelip dersin ben de görevimi bırakacağım” ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ankara'ya bağlı Mamak ilçesindeki kentsel dönüşü mçalışmalarını incelemek için bölgeye gitti. İlk olarak Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve bürokratlarla toplantı yapıp bilgi alan Bakan Murat Kurum daha sonra Mamak Dutluk Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanını dolaştı. Burada bir vatandaşla Bakan Murat Kurum arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

"BİZ DE İNSAN'CA YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Kentsel dönüşüm isteğinde bulunan mahalle sakini konuyla ilgili defalarca başvuru yaptığını fakat bir sonuç alamadığını ifade etti. Vatandaş derdini “Bize de yazık biz de vatandaşız. Biz de insanca yaşamak istiyoruz” sözleriyle anlatmaya çalıştı.

"GÖREVİMİ BIRAKACAĞIM"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise “En geç altı ay içinde burada temel atacağız. Atamazsak gelip dersin ki ‘sen böyle dedin geldin buraya konuştun ama yine yapmadınız.’ Gel yüzüme karşı söyle ben de görevimi bırakacağım” cevabını verdi.

İşte o diyalog anları;