Bakan Varank'tan Destek ve Erteleme Açıklaması!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamasından öne çıkan satır başları şöyle:

''Yerlileştirme programı çerçevesinde 1.5 milyar liralık destek vereceğiz.''

''TSE ve TPE hizmetleri için ilan edilen % 25 indirim 2019 yılının sonuna kadar devam edecek.''

ÜÇ AY DAHA ERTELENECEK

''KOSGEB geri ödemeli destekte daha önce 30 Haziran'a kadar ertelenen borç ödemeleri için 3 ay daha erteleme kararı aldı''

''KOSGEB tarafından destek kararı alınan üç farklı programla toplamda 1 milyar TL'lik makine ve teçhizat yatırımına, % 25’e kadar ilave destek sağlayacağız''

''Cari açığa neden olan ürünlerin yerlileştirilmesi için 1 milyar lirayı aşan yatırım desteğini başlattık; ikinci çağrımızda en az 1.5 milyarlık yeni yatırıma destek vereceğiz''

2019 YILI SONUNA KADAR DEVAM

''Belgelendirme ücretleri, tasarım, marka ve patent tescil hizmetleri için ilan edilen yüzde 25 indirim 2019 yılı sonuna kadar devam edecek''

''Şunu belirtmeliyim ki enflasyonla mücadelede yüksek katma değerli bir ekonomi olduğumuzu söylemeliyim''

''Yeni destek paketleri ve politikalar üretiyoruz. Açıkladığımız enflasyonla mücadeleye tam destek vermeye çalışıyoruz''

''Bakanlık uhdesinde belgelendirme ve tescil işlemlerinde indirime devam ediyoruz''

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