bakan varank tan uçak fabrikası müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk yatırımcılara ait Aquila Havacılık şirketinin Türkiye'de de uçak fabrikası kurmayı planladığını belirterek, "Türk girişimcilerimizin dünyanın her yerinde yatırımlar yapması ve buradan elde ettikleri katma değeri Türkiye'de de uygulayarak üretebilmeleri sanayimiz açısından önemli." dedi.



Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı'na katılmak üzere Berlin'de bulunan Varank, ilk olarak Siemens Teknopark'ı ziyaret etti.

Söz konusu tesisteki çalışmalara ilişkin bilgi alan Varank, ziyaretinin ikinci durağı olarak Türk yatırımcılara ait Aquila Havacılık'ın eğitim uçağı fabrikasında incelemelerde bulundu. Varank, şirket ve ürün geliştirme projelerine yönelik yapılan sunumun ardından, üretim merkezini gezdi.



TÜRK HEYETİNDEN ALMANYA ÇIKARMASI

Uçak fabrikası ziyaretinde Bakan Varank'a Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal eşlik etti.