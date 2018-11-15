bakan türkiye deki suriyeli sayısını açıkladı

Plan ve Bütçe Komisyonu AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Komisyonda, İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sürekli olarak tartışılan Türkiye'deki Suriyeli sayısına da değinerek şu açıklamaları yaptı;

-Yapılan sınır ötesi operasyonların da etkisiyle 278 bin 139 Suriyeli, Cerablus, Azez, Mane, El Bab, Afrin dahil olmak üzere geri dönmüştür.

-Halen ülkemizde 4,7 milyon yabancı bulunmakta olup, bunların 3 milyon 594 bini geçici koruma altındaki Suriyelilerdir.

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