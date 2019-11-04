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Bakan Süleyman Soylu: Suriye'deki iç savaşı çıkaran biz miyiz?

Türkiye'nin Ortadoğu politikasını eleştirenlere yanıt veren İçişleri Bakanı Soylu, "Suriye'deki iç savaşı çıkaran biz miyiz?" diye sorarak, “DEAŞ'ı kuran biz miyiz, silahını, parasını, stratejik aklını veren biz miyiz? PKK'ya PYD'yi kurduran biz miyiz? 30 bin tır silahı ve 4 bin 500'ün üzerinde kargo uçağını o bölgeye biz mi yolladık?” dedi.

Bakan Süleyman Soylu: Suriye'deki iç savaşı çıkaran biz miyiz?

Türkiye'nin Ortadoğu politikasını eleştirenlere yanıt veren İçişleri Bakanı Soylu, "Suriye'deki iç savaşı çıkaran biz miyiz?" diye sorarak, “DEAŞ'ı kuran biz miyiz, silahını, parasını, stratejik aklını veren biz miyiz? PKK'ya PYD'yi kurduran biz miyiz? 30 bin tır silahı ve 4 bin 500'ün üzerinde kargo uçağını o bölgeye biz mi yolladık?” dedi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 16:02
Bakan Süleyman Soylu: Suriye'deki iç savaşı çıkaran biz miyiz?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programında konuştu.

İçinde yaşanılan yüzyılın merhametsiz olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Varsın bir damla petrolü bir damla kandan kıymetli gören insanlar dünyayı yönetmeye çalışsın. Varsın teröriste silah veren, para veren ülkeler, benim ülkemdeki şehit cenazelerinden rahatsız olmasın. Varsın terör örgütünün sözcülüğünü ve kuryeliğini yapan siyasi parti, iki aydır merdivenlerinde evlatlarının resimleriyle beraber nöbet tutan anne ve babalardan utanmasın. Varsın göçmen teknelerini Akdeniz'in ortasında batıran güya gelişmiş ülkelerle aynı dünyayı paylaşıyor olalım. Varsın yakaladığı kaçak göçmeni kış günü çırılçıplak soyup Meriç Nehri'ne donmak üzere geri bırakan ülkelerle komşu olalım.

'Batılılar gibi ve içimizdeki kararmış kalp sahipleri gibi değiliz'

Hatta uzağa gitmeyin, varsın kendi içimizde de Suriyeli muhacirler üzerinden nefretini kusanlarla, milleti inancından, merhametinden soyutlamaya çalışanlarla, milleti sokağa dökmek için olmadık iftiralara, olmadık yalanları ortaya atanlarla aynı havayı soluyalım, yine de bizim vicdanlarımız sarsılmamalıdır. Bizler, Batılılar gibi ve içimizdeki kararmış kalp sahipleri gibi değiliz, olamayız, olmamalıyız."

Kendilerini ve Türkiye'yi eleştirenlerden uğraştıkları meselelere hakkaniyetle bakmaları ricasında bulunan Soylu, Türkiye'nin Ortadoğu politikasını eleştirenlere "Suriye'deki iç savaşı çıkaran biz miyiz?" diye sordu.

2017 yılında 175 bin göçmenin yakalandığını hatırlatan Soylu, geçen yıl 268 bin, bu yıl ise halihazırda bu sayının 360 bini aştığını anlattı.

Yıl sonu itibarıyla rakamın 400 bini aşacağına dikkati çeken Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'DEAŞ'ı kuran biz miyiz? PKK'ya PYD'yi kurduran biz miyiz?'

"Bunların çoğu Afganistan ve Pakistan kökenli. Af edersiniz, Afganistan'ı biz mi işgal ettik? 2001'de afyon ekimini neredeyse sıfırlamışlardı, bugün yılda aşağı yukarı 9 bin ton afyon üretiliyor, bu imkanı oralara biz mi verdik? DEAŞ'ı kuran biz miyiz, silahını, parasını, stratejik aklını veren biz miyiz? PKK'ya PYD'yi kurduran biz miyiz? 30 bin tır silahı ve 4 bin 500'ün üzerinde kargo uçağını o bölgeye biz mi yolladık?

PKK'nın partisinin eş başkanı açıklama yapmış, güya güney sınırımızda terör koridoru yokmuş da barış koridoru varmış. Akçakale'de Muhammed bebeği şehit eden havan mermisi o barış koridorundan mı geldi? Vicdanı kara adam. İnsanlıktan nasibini almamış, gönlü kömür olmuş adam. Bizim sınır ötesi operasyonumuzu eleştirenlere sesleniyorum: Dünyada PYD diye bir devlet var mı? Böyle bir devlet duyduk mu? Elbetteki Yok. Peki o paçavralar neyin nesidir? Sınırımızın dibinde, Suriye'nin topraklarında silahlı adamlar, kamplar, tahkimatlar var ama sallanan Suriye devletinin bayrağı değil, PKK'nın şubesinin paçavraları..."

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