Bakan Soylu'dan Yeni Bekçi Açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim çalışmaları kapsamında memleketi Trabzon'da konuştu. Terörle mücadele konusunda önemli açıklamalar yapan Bakan Soylu "öyle bir şey icat ettik ki, insansız hava araçlarımıza öyle bir özellik ekledik ki, inlerinden kafalarını çıkaramıyorlar" ifadelerini kullandı. Her gittiği yerde bekçi alımlarına değinen Bakan Soylu Trabzon'da da 8 bin bekçi alımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bekçi alımlarına büyük önem verdiğini her fırsatta dile getiren İçişleri Bakanı Soylu, Mart ayı başında 8 bin yeni bekçi alımı daha yapacaklarını, bekçilerin göreve başladığı günden itibaren özellikle, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirler hırsızlık başta olmak üzere tüm suç oranlarında büyük düşüş yaşandığını açıkladı.

2019 YILINDA 30 BİN BEKÇİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya geçtiğimiz günlerde 1. dönem çarşı ve mahalle bekçilerinin yemin törenine katılmışlar, burada yaptıkları açıklamalarda mart ayında alınacak 8 bin bekçi ile birlikte 2019'da Türkiye sokaklarında 30 bin bekçinin devriyeye çıkacağını belirtmişlerdi.

"BEKÇİLER ŞEHİT OLMAYA HAZIR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Cuma günü Yozgat'ta da seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. Yozgat'a bağlı Akdağmadeni ilçesinde partisine ait özel otobüsün üzerinden halka hitap eden Bakan Soylu, POMEM'lerde düzenlenen bekçi yemin törenlerine katıldığını ve buradan mezun olan yeni bekçilere " şehit olmaya hazır mısınız, size Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te görev düşerse hazır mısınız" diye sorduğunu ve yeni mezun olan bekçilerin hep bir ağızdan "hazırız" cevabı aldığını aktardı.

8 BİN BEKÇİ ALIM İLANI MART AYININ İLK HAFTASINDA YAYINLANACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önceki yaptığı açıklamalarda "Mart ayının ilk haftasında, ilk günlerde 8 bin bekçi alımı için ilana çıkacağız" açıklaması yapmıştı. Bekçi olmak isteyen adayların uzun süredir beklediği bekçi alımı için ilan tarihi de böylelikle netleşmiş oldu.

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