Bakan Soylu’dan ‘Erdoğan Portresi’ genelgesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ve imzasıyla hazırlanan genelge İçişleri Bakanlığı'na bağlı tüm birimlere gönderildi. Gönderilen genelgeyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin, bakanlığa bağlı tüm birimlerin girişlerine asılması talimatı verildi.

Bakkan Süleyman Soylu'nun talimatı ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazınlanan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzalayıp 31 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan genelge ile kaymakamlıklar, valilikler, emniyet müdürlükleri ve karakollarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresini asma hazırlıkları yaşanıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yayımladığı genelgede, ”Bakanlığımız merkez birimleri, bağlı kuruluşları, valilikler, kaymakamlıklar, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı binaları ve bunlara bağlı karakolların girişlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘www.illeridaresi.gov.tr’ adresinden ulaşılacak fotoğrafının kullanılması hususunda gereğini rica ederim” ifadeleri kullanıldı. Genelge, bakanlık merkez birimlerine, Jandarma Genel Komutanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Sahil Güvenlik Komutanlığına, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, AFAD başkanlığına ve 81 il valiliğine ulaştırıldı.

İşte o genelge;

Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, fotoğraf stüdyolarına giderek, genelgede belirtildiği gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 50 x 70 santimetre ebadındaki renkli portrelerini yaptırıp birimlerin girişine asmaya başladı.

Kaynaklar; DHA

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