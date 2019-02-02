Bakan Soylu'dan Bekçi Açıklaması: 20 Şubat'ta Bir Tertip Gece Bekçimiz Daha Göreve Başlıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün Mardin'de 300-500 kişiyle, güya aday açıklayacaklar HDP'ciler, hala kafaları, birilerinin talimatlarıyla aynı nokta üzerinden devam ediyor. Gerilla marşı okuyorlar, biz gereğini yerine getiriyoruz ya şimdi, öbür taraftan milletimizi orada birtakım şeylere çağırıyorlar. Şimdi teröristler ölüyor, öldürüyoruz teröristleri. Cenazelerine gitmeye çalışıyor milletvekilleri, hadi gitsinler de görelim bakalım, hadi gitsinler" ifadelerini kullanarak sert yüklendi. Bakan Soylu, uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili olarak ise "Bunların köküne kibrit suyu dökeceğiz" şeklinde konuştu. Şubat'ın 20'sinde bir tertip gece bekçisinin daha göreve başlayacağını duyuran Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ihlamurlar Kasrı'nda muhtarlarla buluştuğu etkinlikte bir konuşma yaptı. Bakan Soylu konuşmasına başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara başarı dileklerini ve selamlarını iletti.



Türkiye'nin 31 Mart 2019 tarihindeki meselesinin, ülkede kurulmuş herhangi bir sandıktan sadece bir belediye başkanı çıkarmak olmadığını belirterek, bunun böyle görüldüğü zaman meselenin tam anlamıyla kavranamayacağını belirtti.

"15 TEMMUZ'DAKİ KARARLI DURUŞ"



İçişleri Bakanı Soylu Soylu, Türkiye'nin 31 Mart akşamından beklentisinin, 15 Temmuz'daki kararlı duruşun altına kalın bir imza, "Yenikapı ruhu"nun altına güçlü bir mühür vurabilmek olduğunu ifade etti.



Birileri kabul etmese de itibarsızlaştırmaya çalışsa da 31 Mart meselesinin, beka ve istikrar meselesi olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Bizim meselemiz, Türkiye'nin başına yıllardır türlü türlü çorap örmeye çalışanlara karşı milli iradeden, demokrasiden ve istikrardan yana sağlam bir duruş ortaya koymaktır." değerlendirmesii yaptı.



Soylu, Türkiye'nin geçmişindeki yerel ve genel seçimleri anımsatarak, "Birileri çıkıyor hükümeti altüst edebilmek, Türkiye'yi yöneten insanlara başka bir tabloyu oluşturabilmek için ellerinden geleni ortaya koymaya çalışıyor. Bunu hem dışarıdan aldığı desteklerle hem de kendi içerisinde on yıllardır sinsi bir şekilde oluşturdukları medyadan, bütün kamuoyu araçlarına kadar hepsiyle gerçekleştirmeye çalışıyor. Bunların hepsinden ayakta kalabilmemizin bir tek sebebi var, o da peşi sıra gelen seçimler." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'NİN ÖNÜ DARBELERLE KESİLMEYE ÇALIŞILYOR"



Bugün Türkiye'nin başına hangi çoraplar örülmeye çalışıldığını iyi hesap ettiklerini vurgulayan İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin terörle, darbelerle, fitnelerle, ekonomiyle yorulduğunu, Çorum ve Kahramanmaraş olaylarıyla, Hamido suikastlarıyla karşı karşıya bırakıldığını ifade etti.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, her on yılda kirli bir tezgah ortaya konup Türkiye'nin önünün darbelerle kesmeye çalışıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunları yaparken de bir de terör ortamı oluşturmaya çalıştılar. Taşeronlarına PKK'yı kurdurdular, bu milleti etnik kökenleri üzerinden ayrıştırmak istediler, aramıza nifak ve nefret sokmaya çalıştılar. İnsanlarımızı şehit ettiler, paramızı verdik, enerjimizi verdik. Dünya işine gücüne bakarken, üç kuruşluk ülkeler turizm ve üretim zengini olurken, bizi bu saydığım işlerin tamamıyla meşgul ettiler. Darbeleri de üretimsizliği de kardeş kavgalarını da terörü de Türkiye'nin ayağına bir pranga olarak taktılar."



"ŞU ANDA KİMİN UMURUNDA TERÖRİST BAŞI"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin karıştırılmaya çalışıldığına dikkati çekerek, şu açıklamaları yaptı;



"Dün Mardin'de 300-500 kişiyle, güya aday açıklayacaklar HDP'ciler, 'PKK'nın siyasi kolu' diyorum onlara, hala kafaları, birilerinin talimatlarıyla aynı nokta üzerinden devam ediyor. Gerilla marşı okuyorlar, biz gereğini yerine getiriyoruz ya şimdi, öbür taraftan milletimizi orada birtakım şeylere çağırıyorlar. Burada söylemek istiyorum, onların da propagandalarını yapmak istemiyorum.



HDP'Lİ VEKİLLERE; HADİ GİTSİNLER DE GÖRELİM BAKALIM



Terörist başı, şu anda kimin umurunda, terörist başı. Onun için açlık grevi de yapan güya sözde eski bir milletvekilinin evine gidip, onunla beraber nöbet tutmaya çalışıyorlar. Yani işi tekrar etnik köken üzerinden nasıl hareketlendirilir, onlar eski zamanlardaydı. Şimdi teröristler ölüyor, öldürüyoruz teröristleri. Cenazelerine gitmeye çalışıyor milletvekilleri, hadi gitsinler de görelim bakalım, hadi gitsinler."



"25 BİN 406 KONUT YAPILDI"



Yeni bir sürece doğru gidildiğini belirten Soylu, "Bize oy sadece belediye başkanlığı, milletvekilliği, iktidarda kalmak için lazım' diye düşünüyorsak hata ederiz. Bize oy belini bükmek istedikleri Türkiye'nin dik durabilmesi için lazım." ifadesini kullandı.



İçişleri Bakanı Soylu, bugün terörle mücadele yaptıklarını vurgulayarak, "Sözümüzü yüksek söylememizin bir tek nedeni vardır, milletimizin bize sandıklarda verdiği destek ve güçtür. Yoksa bizi yukarıdan aşağıya büyük bir baskı altına alırlar." dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sadece teröristleri dağda kıstırmak ve sıkıştırmanın yetmeyeceğine vurgu yaparak, "Her şeyi orada yapacaksınız ki. Milletimize bası kurmaya çalışanlara fırsat vermeyeceksiniz. Çukur olaylarında, o insanların hayatlarını altüst etmeye çalışanlara inat bir şekilde eylemlerinden sonra 25 bin 406 konut yapıldı. Benden sonra oraya en çok giden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Özhaseki." ifadelerini kullandı.



Özhaseki'nin bilgisiyle, birikimiyle, meselelere karşı soğukkanlı yaklaşımıyla, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da ortaya koyduğu tavrıyla büyük bir anlayışı yerine getirdiğinin altını çizen Soylu, "Belediyeciliği var. Ankaralılar, eğer bu konuda Özhaseki'ye bir 5 yıl burada vize verdikleri zaman görecekler ki, önümüzdeki 5 yıl belki de Ankaralı dostlarımızın hem birlikte yönettikleri hem de birlikte adım attıkları ve Ankara'ya çok şey kattıkları, 5 yıl sora da tanınmaz bir noktaya getirebilecek bir adımı atacaklar." değerlendirmesinde bulundu.



"ŞUBAT'IN 20'SİNDE BİR TERTİP DAHA GECE BEKÇİMİZ BAŞLIYOR"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önemli bir dönemden geçildiğini tekrarlayarak, muhtarlara "Yarın öbür gün birlikte ittifak edenler, 'nasıl salladık' diye birbirine çak yaparsa, 31 Mart akşamı başımızı yere eğeriz. Bizim başımızı yere eğdirmeyin." çağrısında bulundu.



Muhtarlardan bir talebinin bulunduğunu belirten Soylu, "Şu anda 87 olay oldu, 47'si muhtar olayı. Sizler tecrübelisiniz, diğer muhtar adaylarına da 'bu centilmence bir rekabettir deyip, onları da böyle tavsiyelerde bulunursanız demokrasi şenliği içerisinde bir seçim geçiririz." dedi.



Soylu, Ankara'nın asayişiyle ilgili bilgi vererek, "2017 yılının başında Ankara'daki hırsızlık günde 33'tü, şu anda günde 9 oldu. Şubat'ın 20'sinde bir tertip daha gece bekçimiz başlıyor." ifadesini kullandı.



İstanbul ve Ankara'ya trafiği düzenleyecek trafik polisi vereceklerini belirten Soylu, uyuşturucuyla mücadelede ciddi yol kat ettiklerini de anlattı. Soylu, yaptıkları uyuşturucu operasyonları anımsatarak, "Dün gece de 350 bin de dün yakaladık. Bunları köküne kibrit suyu dökeceğiz." diyerek konuşmasını sonlandırdı.



Programa, AK Parti Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve partililer de katıldı.

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