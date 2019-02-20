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Bakan Soylu, Türkiye'de Doğan Suriyeli Çocuk sayısını Açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 405 bin 521 Suriyeli çocuğun dünyaya geldiğini belirtti.

Bakan Soylu, Türkiye'de Doğan Suriyeli Çocuk sayısını Açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 405 bin 521 Suriyeli çocuğun dünyaya geldiğini belirtti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:39
Bakan Soylu, Türkiye'de Doğan Suriyeli Çocuk sayısını Açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'nda uluslararası göç konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Suriye kaynaklı düzensiz göçle ilgili ilk şokunu, Bodrum sahiline vuran küçük, cansız bir çocuk bedeninin fotoğrafıyla yaşadığını anlatan Soylu, o fotoğrafın ilk ve tek olmadığını, arşivlerde bunlardan ne yazık ki oldukça fazla bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'de Kasım 2018 itibarıyla 405 bin 521 Suriyeli çocuğun doğduğunu aktaran Soylu, "Bu çocuklar Türkiye'de doğmamış olsaydı, anne babalarına Türkiye'de geçici koruma statüsü verilmemiş olsaydı, Suriye'nin neresinde doğacaklardı? Bu çocukların yaşama şansları ne kadar olacaktı bunu bilemiyoruz. Muhtemelen onlarla da denizlerimizde bir botun içinde karşılaşacaktık veya onlar hiç o şansı bile elde edemeyeceklerdi" diye konuştu.

Soylu, "Ülkemizde en son güncel verilerle geçici koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunuyor. 2018'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 268 bin 3, 2019'un ilk 5 haftasında 16 bin 523 kişi dedi.

'GÖÇ İÇİN HARCANAN PARA 37 MİLYAR DOLAR'

Göçü yönetmek için önemli bir insan kaynağı kullandıklarını belirten Soylu, "Şu ana kadar harcadığımız para da 37 milyar dolar seviyesindedir" dedi.

Göçmenlerin, sanıldığının aksine iş sahalarını daraltmadığını, hatta yaptıkları yatırımlarla özellikle ticarette ve sanayide yeni istihdam imkanları sağladıklarını anlatan Soylu, "2016 başında Türkiye'de 422 bin göçmen ikameti vardı. Bugün bu sayı 900 bindir. Yani Türkiye, dünyaya birtakım önerilerde bulunurken düzenli göç ile düzensiz göç regülasyonunun nasıl yapılabileceğini göstermektedir" diye konuştu.

Son Güncelleme: 20.02.2019 14:53
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