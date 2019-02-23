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Bakan Soylu Sürücüler İçin Tarih Verdi! 1 Nisan'dan Sonra...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlere hazırlık programları kapsamında memleketi Trabzon'u ziyaret etti. Sürmene ilçesinde vatandaşlara hitap eden Bakan soylu Sürücülere Tarih belirterek önemli bir mesaj verdi.

Bakan Soylu Sürücüler İçin Tarih Verdi! 1 Nisan'dan Sonra...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlere hazırlık programları kapsamında memleketi Trabzon'u ziyaret etti. Sürmene ilçesinde vatandaşlara hitap eden Bakan soylu Sürücülere Tarih belirterek önemli bir mesaj verdi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 20:14
Bakan Soylu Sürücüler İçin Tarih Verdi! 1 Nisan'dan Sonra...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlere hazırlık programları kapsamında memleketi Trabzon'u ziyaret etti. Sürmene ilçesinde vatandaşlara hitap eden Bakan soylu Sürücülere Tarih belirterek önemli bir mesaj verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, okulların önünde ışık olmayan yaya geçitlerinde geçiş hakkının bundan sonra yayalarda olduğunu belirterek "Şimdi hazırlıklarını yapıyoruz. Siz 1 Nisan’dan sonra görün yaya geçitlerine yaklaştıklarında frenlere nasıl basacaklar" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında sık sık CHP ve HDP'ye yüklenen Bakan Soylu, HDP'yi PKK'nın siyasi kolu olarak nitelendirirlen CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu da HDP'ye destek olmakla suçladı.

Sürmene ilçesinin ardından Yomra ilçesine geçen İçişleri Bakan Süleyman Soylu burada düzenlenen mitingde ise trafik kazaları ile mücadele konusuna değinerek;

"Bana kızıyorlar trafikle mücadele ediyorum' diye. Yılın 3’te birinde 7 bin 427 kişi kaybettik. Orta ölçekte bir Anadolu kasabası nüfusu kadar. Hakikaten çok çalıştık. Neler yaptığımızı anlatmaya çalışsam buradaki konuşmaya yetmez. Çok çalışıyoruz. Yaya trafiği ile ilgili yasa çıkardık. Bizimkiler kırmızı ışıkta da geçmeye çalışıyorlar. Araçlar duracak diyorlar. Onu onun için çıkarmadık. Kırmızı, sarı yeşil ışığa herkes uyacak. Bir de taksicilere, arabalara fırça atıyorlar. 'Dur Bakan böyle bir şey söyledi' diyorlar. 'Biz geçeceğiz' diyorlar. Okulların önünde olmayan ışıklarda geçiş hakkı bundan sonra yayalarındır. Şimdi hazırlıklarını yapıyoruz. Siz 1 Nisan’dan sonra görün yaya geçitlerine yaklaştıklarında frenlere nasıl basacaklar. Dünyanın modern ülkelerden böyle. Çocuklar karşıdan karşıya geçerken korkmayacaklar" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 23.02.2019 20:44
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