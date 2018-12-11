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Bakan Soylu kritik sayıyı açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şifreli haberleşme programı ByLock'ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kullanıcı tespit ettik." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ayrıca yasa dışı bahis, bilişim suçları hakkında da önemli konulara değindi.

Bakan Soylu kritik sayıyı açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şifreli haberleşme programı ByLock'ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kullanıcı tespit ettik." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ayrıca yasa dışı bahis, bilişim suçları hakkında da önemli konulara değindi.

11 Aralık 2018 Salı 11:43
Bakan Soylu kritik sayıyı açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şifreli haberleşme programı ByLock'ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kullanıcı tespit ettik."  ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ayrıca yasa dışı bahis, bilişim suçları hakkında da önemli konulara değindi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenen 5. Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı Kapanış Programı'na katılıp önemli açıklamalarda bulundu.


İçişleriBakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada, "(FETÖ) Fethullahçı Terör Örgütü tarafından kullanılan Şifreli haberleşme programı ByLock'ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kullanıcı tespit ettik." ifadelerini kullandı.

"YASA DIŞI BAHİS OPERASYONLARINDA BİN 409 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin, şu açıklamaları yaptı;

"Son bir yılda bin 409 olaya müdahale edilmiş, 2 bin 133 şüpheli yakalanmış, toplam 31 milyon 859 bin 78 liraya el konulmuştur." ifadelerini kullandı.

"BİLİŞİM SUÇLARINA YÖNELİK OPERASYONLARDA 18 BİN KİŞİ YAKALANDI"

2018 yılında toplam 54 bin 374 bilişim suçu işlendiğini ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunun içinde çocuğun cinsel istismarı, ödeme sistemlerinin kötüye kullanılması, bilişim sistemleri ihlali ve oltalama gibi suçlar vardır. Yapılan operasyonlarda 18 bin 330 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.12.2018 23:33
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bakan soylu kritik sayıyı açıkladı
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