Bakan Soylu: Doğruysa İmamoğlu'ndan Özür Dilerim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'ahmak' polemiğinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilerine devam etti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, "Mesele sadece terörist olsa işin kolay olduğunu görüyoruz, bu bir zihniyet meselesi. Avrupa’da bir fırsatını bulup Türkiye’yi şikayet etmek, Türkiye'nin hukuk ihlalleri yaptığını ortaya koymak, terör sıfatıyla görevden aldığı belediye başkanlarını savunmak, onların hapse atılmasının yanlış olduğunu söylemek doğruysa ben milletimden özür dilerim, İmamoğlu'ndan da özür dilerim. Bu görevi yapmamım da bir anlamı olmadığını bir kez daha ifade ederim" diye konuştu.

'Kusurluysak kabul ederim ama sorumluluğumuz var'

Soylu, "Türkiye'yi şikayet edenler sebebiyle kusurluysak kusurumu kabul ederim. Ama bizim hükümet olarak sorumluluğumuz var. Bu insanlar neden şu anda Resulayn'da, Tel Abyad'da var? Misket oynamaya mı gittik? Terör koridoru oluşturmuş PYD ve PKK. Konuşmayalım, gidelim 3-5 tane PKK'lı köpeğe ülkeyi teslim edelim, var mı öyle? Söylediğimiz her sözün arkasındayız" dedi.

'Avrupa'ya gidip Türkiye'yi şikayet etmek bir akıl sağlığı işaretidir'

Ana muhalet partisine seslenen Soylu, "Bu ülkede Deniz Baykal CHP lideri oldu. Benim ülkemi satmadılar dışarıda. Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK'lılar, HDP'liler. Ama ülkemizi bir belediye başkanını şikayet etmesi. Afedersiniz bu hendekleri ben mi kazdım? Avrupa'ya gidip Türkiye'yi şikayet etmek bir akıl sağlığı işaretidir" ifadesini kullandı.

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