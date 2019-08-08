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Bakan Soylu Depremin Bilançosunu Açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremin yaşandığı Denizli’nin Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulundu. Soylu depremin bilançosunu açıkladı.

Bakan Soylu Depremin Bilançosunu Açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremin yaşandığı Denizli’nin Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulundu. Soylu depremin bilançosunu açıkladı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 23:17
Bakan Soylu Depremin Bilançosunu Açıkladı!

6 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan Denizli'de incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. Soylu, "59'u ağır 390'ın üzerinde evde hasar var. 78 kişi taburcu oldu, 3 vatandaşımızın tedavileri sürüyor" dedi.

Bakan Soylu "Şu anda yaklaşık talep edilen 400'e yakın çadırın yüzde 80'i kuruldu ve hala kurulmaya devam ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla biraz önce konuştum. Aynı zamanda genel müdürümüz de burada. Onlar hasar tespitlerine başladı. 330'u aşkın yapıdaki hasar tespitlerini değerlendirdiler. 52'sinde de ağır hasar buldular. Çardak'ta da yaklaşık 60 evde veya yapıda bir tespitte bulundular. Orada da 7 ağır hasar buldular. Şu anda 78'i taburcu oldu. 3 vatandaşımız hastanelerde." ifadelerini kullandı.

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bakan soylu depremin bilançosunu açıkladı
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