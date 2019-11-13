Bakan Soylu'dan Korucu ve Jandarma Uzman Erbaş Açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim programına katıldı. Güvenlik korucularına ilişkin sayısal veriler aktaran Bakan Soylu 5 bin korucunun da Uzman Erbaş yapılacağını açıkladı.urada önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Soylu’nun konuşmasından öne çıkan satırbaşları şöyle;

Sizler korucusunuz. Eskiden geçici köy korucusunuz. Ama şimdi Haburda, Metina’da Zap’ta, Pençe Harekatı’nın içerisinde, Fırat Kalkanı Harekatı’2nını içerisinde siz varsınız. Hem de hiç hesap kitap yapmadan. Çünkü bizim doğu ve güneydoğuya verdiğimiz sözlerimiz var.

2007 yılından sonra koruculuk sitemi bizim iktidarımızla çok başka yerlere taşındı. Gerek sosyal haklar gerekse özlük hakları bakımından bugün çok başka yerdedir.

Operasyon tazminatlarından, maaş düzenlemesinden, ekipman ve teçhizat desteğinden, emeklilik imkanlarına kadar pek çok konuda fark yarattık. Korucular daire başkanlığı’nı kurduk ve bu sayede sistemi kurumsallaştırdık.

Yaptığımız düzenleme ile güvenlik korucularımızın primlerinin tamamımın devlet tarafından karşılanmak üzere sigortalı sayılmalarına imkan tanıdık. Bu ilk kez oluyor.

Bu düzenleme yıllarca konuşuldu ancak biz bir adımda bunu sağlamış olduk.

Operasyon tazminatı diye bir şey söz konusu değildi.

Şimdi operasyon taminatlarını attıkları her adımda operasyon başına para ödenir hale getirdik.

Emekli korucularımızda dahil olmak üzere tüm korucularımıza hadsız silah taşıma imkanı getirdik.

2211 korucumuzu Uzman Erbaş yaptık.

Ve şuanda yeni bir hamle ile birlikte, verdiğimiz söz şu ilk adımda 5 bin korucumuz Uzman Erbaş olacak ve bunu sağlayacağız ve bunu gerçekleştireceğiz.

Dün korucularımıza cep telefonu verdik.

Operasyonlarda çok daha iyi bir koordinasyonun sağlanabilmesini temin edebilmek için.

18 bin 4825 güvenlik korucusunun her birini konuşup emekli ettik. Kendileri istediler. Onlara karşı bir adım attık.

Bu korucularımızı emekli etmeden önce ortalama korucu yaşı 33-34’lerdeydi.

Şimdi bunu 8-9 yaş düşürebilme fırsatına sahip olduk.

25 bin 118 yeni güvenlik korucusu aldık. Düzeltiyorum yaş ortalamasını 44’den 32’ye düşürdük.

Toplam 26 ilde 54 bin 7 güvenlik korucumuz görevi başında.

Emekli olanların yerlerine varsa çocukları,kardeşleri veya tavsiye ettiklerini yerlerine güvenlik korucusu olarak aldık.

Jandarma Genel Komutanlarımızla birlikte korucularımız için yeni bir karar verdik.

Foça eğitim alayında, 12 ayrı gruba komando eğitimi verdik ve yine güvenlik korucularımıza iller arasında görevlendirilme imkanı sağladık.

Şu gördüğünüz kıyafetler, ayakkabılar… Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı var. Jandarmamızın hangi kıyafeti varsa, bizim polisimizin, askerimizin hangi kıyafeti varsa benin güvenlik korucumda aynı kıyafeti giyecek. Bu kadar açık ve net söyledi.

2000-3000 jandarmamızı kendi imkanlarımızla tatile gönderdik. Polisimizi, sahil güvenliğimizi tatile gönderdik.

Şimdi bu sözü de buradan verelim, 2020 yılında 3000 güvenlik korucumuzu aileleri ile birlikte tatile göndereceğiz.

1743 korucu şehidimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.