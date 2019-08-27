Bakan Soylu'dan 'hediye' iddialarına yanıt

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanan Mustafa Yaman'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aralarında İçişleri Bakanı Soylu ile eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın da bulunduğu bazı bakanlara aldığı hediyeleri kayıtlara geçirdiği iddia edilmişti.

Söz konusu hediye iddiasıyla ilgili yayınlanan belgede ise 3 Mayıs 2017’de Erdoğan için 136 bin 946 lira 73 kuruşluk, Bakan Soylu için de aynı firmadan 39 bin 883 lira 45 kuruşluk hediye gümüş mücevherat alındığı bilgisinin yer aldığı iddia edilmişti.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 'Süleyman Soylu’ya sordum: O pahalı hediyeyi aldınız mı?' başlığıyla bugün yayınlanan yazısında söz konusu iddialarla ilgili olarak Soylu'yla konuyla ilgili yaptığı röportaja yer verdi.

'BİZ MÜTEVAZI İNSANLARIZ'

"Belediyeden aldığım hiçbir hediye falan yok. Mardin Belediyesi’nin tek bir etkinliğine katıldım, o da bir iftar davetiydi" diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Bir bakan, bir şehre gittiğinde masraflar onun adına yazılır. Sadece benim için değil bütün devlet büyükleri için geçerlidir bu kural. Ama bu masraflar öyle abartılı olmaz. Araba kiralama, konaklama türü masraflar. Biz mütevazı insanlarız. Bizim öyle abartılı masrafımız olmaz.Benim böyle bir hediye almam asla söz konusu değil. O konunun araştırılması için denetleme talimatı verdim. Neymiş bakalım o fatura! Benim bildiğim tek bir şey var: Ben hediye falan almadım. Almam. Allah muhafaza asla böyle bir şey söz konusu değil."

'ESNAF BİZE TESPİH GÖSTERİYOR'

Ayrıca Soylu, Mardin kayyumu ile bir mağazada alışveriş yaparken çekildiği yönünde basında yer alan görsellerle ilgili olarak da, "Bu tam bir ahlaksızlık, alçaklık. Biz orada esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Esnaf bize tespih gösteriyor. 'Bakın bizim böyle tespihlerimiz var' diye. Almışlar bu fotoğrafı, kullanıyorlar. Bu şu demek: Demek fena acıtmışız. Kaşıyıp duruyorlar. Kaşısınlar bakalım" ifadelerini kullandı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA