Bakan Soylu: Bu kandırmacanın son bulmasını istedik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumartesi annelerine yapılan polis müdahalesi ile ilgili bir açıklama yaptı. Süleyman oylu yaptığı açıklamada “700. gösterilerini yapmak istediler, izin vermedik çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları:

“Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık? Bugün terör örgütleri, bu odaklar eliyle bir başka istismar alanı pesinde koşuyorlar, anne istismarı. Yapılmak istenen çok açıktır. Annelik kavramı üzerinden bir mağduriyet oluşturup, hem teröre bir mağduriyet maskesi giydirmeye çalışıyorlar, hem de toplumu ayrıştırmaya çalışıyorlar. Galatasaray Meydanı'nın, terör örgütlerinin sözde ortak meşruiyet alanı haline getirilmesine müsaade etmeyiz. Bu millet yüz yıl önce bunların ağababalarına bu ülkeyi teslim etmemişti, bugün onların paçozlarına da teslim etmez, bunu herkes böyle bilsin."

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