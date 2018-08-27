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Bakan Soylu böyle uyardı: Onları aç bırakacağız...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün önemli açıklamalar yaptı. Bakan Soylu "Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki kaymakamlarımızı ve valilerimizi, jandarma komutanlarımızı, emniyet müdürlerimizi uyarıyorum buradan, terör örgütünü bu kış aç bırakacağız." ifadelerini kullandı.

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Bakan Soylu böyle uyardı: Onları aç bırakacağız...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün önemli açıklamalar yaptı. Bakan Soylu "Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki kaymakamlarımızı ve valilerimizi, jandarma komutanlarımızı, emniyet müdürlerimizi uyarıyorum buradan, terör örgütünü bu kış aç bırakacağız." ifadelerini kullandı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:07
Bakan Soylu böyle uyardı: Onları aç bırakacağız...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün önemli açıklamalar yaptı. Bakan Soylu  "Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki kaymakamlarımızı ve valilerimizi, jandarma komutanlarımızı, emniyet müdürlerimizi uyarıyorum buradan, terör örgütünü bu kış aç bırakacağız." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütleriyle mücadeleyi sürdüreceklerine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı;

"Milletimize sesleniyorum, yayla dönemi bitiyor. Ne olursunuz yaylalarda erzak ve yiyecek bırakmayın. Dönerken derler ya 'pılınızı pırtınızı toplayın' diye. Ne var ne yok toplayın köydeki, şehirdeki evinize getirin. Mücadele topyekun milletçe bir mücadeledir. Gözyaşımızı nasıl bir millet olarak döküyorsak mücadelemizi de bir millet olarak yapmak zorundayız. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki kaymakamlarımızı ve valilerimizi, jandarma komutanlarımızı, emniyet müdürlerimizi buradan uyarıyorum, terör örgütünü bu kış aç bırakacağız. Şehirlerden, kasabalardan, ilçelerden lojistik destek temin etmelerine müsaade etmeyeceğiz. Unundan şekerine ne kadar bunları satan yer varsa hepsine gitmek, hepsine tek tek tembih etmek bizim temel görevlerimizdir."

Terör örgütlerine yönelik birçok tedbir alacaklarını dile getiren Soylu, "Bu kış, terör örgütleri için çok farklı olacak. Hepsi için, sadece PKK değil, diğer terör örgütleri için de çok farklı olacak." dedi.

Bakan Soylu, kaymakam adaylarından halkla iç içe olmalarını da istedi.

Kaynaklar; Hürriyet 

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Son Güncelleme: 27.08.2018 13:57
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