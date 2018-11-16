Bakan Soylu Açıkladı! 24 Haziran'da Kaç Suriyeli Oy Kullandı?

24 Haziran seçimlerinin üzerinden aylar geçti hatta yönetim sistemi değişti ancak seçimlerin tartışmaları bitmek bilmedi. Muhalefetin en büyük iddialarından biri de milyonlarca Suriyeli'nin 24 Haziran Seçimlerinde oy kullanması iddiası idi. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kamu kurum ve kuruluşları adına sunum yapan Bakan Süleyman Soylu 24 Haziran Seçimlerinde kaç Suriyeli'nin oy kullandığını açıkladı.

22 BİN SURİYELİ OY KULLANDI

İstisnai vatandaşlık verilen çocuk sayısının 31 bin 747 olduğunu da bildiren Soylu, 24 Haziran seçimlerinde milyonlarca denmesine rağmen sadece 22 bin Suriyelinin oy kullandığını söyledi.

Suriyelilerin kendi ülkelerine telefon açması için destek verildiği iddiasına ilişkin "Versek 'verdik' deriz zaten." diyen Soylu, geri gönderme merkezlerinde birçok uyruktan insan bulunduğunu ifade etti.

"Dünya bu konuda bir çözüm ortaya koymuş. Siz bunların kendi ülkeleri ile görüşmesini sağlayacaksınız diyor. Sadece Suriyeliler değil, hangi uyruktan olursa olsun bütün vatandaşlara uluslararası fonla bu sağlanmakta." açıklamasında bulunan Soylu, ihalenin de Göç Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını aktardı.

Türkiye'de doğan Suriyeli bebek sayısının 385 bin 431 olduğu bilgisini paylaşan Soylu, "Ülke karar verse de bu çocukların tamamını Türkiye vatandaşı yapsak. Bu çocuklar gelecekte bu ülkeye ve bu coğrafyaya aslında kardeşliğin ne demek olduğunu teker teker anlatabilecek ve bir milletin kendilerine nasıl sahip çıktığını ifade edecek bir yapı ortaya koyacaklar." dedi.

İstisnai vatandaşlık verilen Suriyeli sayısının 59 bin 747 olarak kayıtlara geçtiğini, bunun 28 bininin ergin kişi olduğunu anlatan Soylu, öğretmen, doktor, esnaf, iş adamı, meslek erbabı olarak bu sayının 15 binini vatandaş yaptıklarını, eşleri ve çocuklarıyla birlikte rakamın 28 bine ulaştığını kaydetti.

SURİYELİLER MAAŞ ALIYOR MU?

Milletvekillerinin Türkiye'deki Suriyelilere ilişkin sordukları soruları da yanıtlayan Soylu, Suriyelilerin Türk devletinden herhangi bir maaş almadığını belirtti. Soylu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde misafir ettiğimiz ve yüz akımız olan Suriyeliler ile biz 400 yıl aynı sancak altında yaşadık. Komşuluk hukukumuzu devam ettirme sorumluluğumuz var. Hem millet olarak hem Anadolu coğrafyasında yaşayan insanlar olarak hem de Müslüman olarak, bu bizim bu dünya ve öteki dünyaya ait bir sorumluluğumuzdur.

Dönem dönem maalesef sorumlu yerlerde olanların bazı sorumsuz beyanlarını çok net bir şekilde duyuyor ve görüyoruz. Özellikle sosyal medya üzerinden bu tip yayılımların ortaya konulması bu meseleye uzak ve yakın olan herkese başka bir anlamda gelebilir. O yüzden çok dikkatli olmalıyız."