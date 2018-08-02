Bakan Soylu : ABD'de Bir Malımız var!..

ABD'nin Hazine Bakanlığı tarafından İçişleri ve Adalet Bakanımıza yaptırım uygulama kararı alması sonrasında tepkiler gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar sosyal medyadan ABD'nin yaptırım kararına karşı tepkilerini gösterirken siyasiler ve devlet erkanı da tepkilerini resmi yollarla ilettiler.

ABD'nin yaptırım uygulama kararı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk yorum geldi. Süleyman Soylu'nun açıklamaları şöyle;"ABD'de bir malımız var; FETÖ. Onu bırakamayız, alacağız" açıklaması yaptı.