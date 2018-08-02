Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakan Soylu : ABD'de Bir Malımız var!..

ABD'nin Hazine Bakanlığı tarafından İçişleri ve Adalet Bakanımıza yaptırım uygulama kararı alması sonrasında tepkiler gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar sosyal medyadan ABD'nin yaptırım kararına karşı tepkilerini gösterirken siyasiler ve devlet erkanı da tepkilerini resmi yollarla ilettiler.

banner396

Bakan Soylu : ABD'de Bir Malımız var!..

ABD'nin Hazine Bakanlığı tarafından İçişleri ve Adalet Bakanımıza yaptırım uygulama kararı alması sonrasında tepkiler gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar sosyal medyadan ABD'nin yaptırım kararına karşı tepkilerini gösterirken siyasiler ve devlet erkanı da tepkilerini resmi yollarla ilettiler.

02 Ağustos 2018 Perşembe 08:53
Bakan Soylu : ABD'de Bir Malımız var!..

ABD'nin Hazine Bakanlığı tarafından İçişleri ve Adalet Bakanımıza yaptırım uygulama kararı alması sonrasında tepkiler gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar sosyal medyadan ABD'nin yaptırım kararına karşı tepkilerini gösterirken siyasiler ve devlet erkanı da tepkilerini resmi yollarla ilettiler.

ABD'nin yaptırım uygulama kararı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk yorum geldi. Süleyman Soylu'nun açıklamaları şöyle;"ABD'de bir malımız var; FETÖ. Onu bırakamayız, alacağız" açıklaması yaptı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.08.2018 10:59
Anahtar Kelimeler:
ABDSüleyman SoyluIçişleri Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
gökhan 2 saat önce

sayın bakanın malımız değil bir adi şerefsiz köpek var siz soylusunuz o soysuz o soysuz şerefsizi bu Vatana getirip halkın içine bırakın gerekeni biz yapalım

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
19 Kurul Genelge İle Devredildi! İşte Devredilen Kurullar!..
19 Kurul Genelge İle Devredildi! İşte Devredilen Kurullar!..
Herkes Birleşti!.. 4 Parti'den Ortak Açıklama!..
Herkes Birleşti!.. 4 Parti'den Ortak Açıklama!..
Erdoğan'dan İdam Açıklaması!..
Erdoğan'dan İdam Açıklaması!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim