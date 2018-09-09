Bakan Soylu: 2 Yılda Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını Açıkladı

Hatay'ın Suriye'ye sınır bölgesi olan Yayladağı ilçesinde barınma merkezini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada mültecilerle ve barınma merkezi yetkilileri ile bir araya geldi.

Ziyarette Bakan Soylu'ya eşi Hamdiye Soylu, Hatay Valisi Erdal Ata ve askeri yetkililer de eşlik etti.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, 2 yıl içinde 245 bin 300 Suriyeli sığınmacının ülkelerine döndüğünü açıkladı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA