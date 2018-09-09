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Bakan Soylu: 2 Yılda Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını Açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da bulunan Suriyeli mültecilerin kaldığı barınma merkezine ziyaret gerçeleştirdi. Barınma merkezinde incelemelerde ve değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "245 bin 300 Suriyeli kardeşimiz 2 yılda ülkesine geri döndü" ifadelerini kullandı.

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Bakan Soylu: 2 Yılda Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını Açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da bulunan Suriyeli mültecilerin kaldığı barınma merkezine ziyaret gerçeleştirdi. Barınma merkezinde incelemelerde ve değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "245 bin 300 Suriyeli kardeşimiz 2 yılda ülkesine geri döndü" ifadelerini kullandı.

09 Eylül 2018 Pazar 13:50
Bakan Soylu: 2 Yılda Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını Açıkladı

Hatay'ın Suriye'ye sınır bölgesi olan Yayladağı ilçesinde barınma merkezini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada mültecilerle ve barınma merkezi yetkilileri ile bir araya geldi.

Ziyarette Bakan Soylu'ya eşi Hamdiye Soylu, Hatay Valisi Erdal Ata ve askeri yetkililer de eşlik etti.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, 2 yıl içinde 245 bin 300 Suriyeli sığınmacının ülkelerine döndüğünü açıkladı.

BayramÄ± Ãlkelerinde GeÃ§iren Suriyeliler DÃ¶nmeye BaÅladÄ±!...

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Sezgin 30 dakika önce

2 yilda 250bin diyon gelenlerin haddi hesabi yok o gidenler akrabalarini getiriyor 250×4 desek 1 milyon kisi geri geldi bakan soy..

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Ahmet 15 dakika önce

İyi de sayın bakan gelen Suriyeli sayısı gidenlerin 10 katı bu iş nasıl olacak?

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