Bakan Soylu: ''15 Temmuz'dan Suriyeliler sayesinde kurtulduk''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki temasları kapsamında Yeşilköy Sahilinde vatandaşlarla sohbet etti.

Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Soylu, girişimin Suriyeliler sayesinde atlatıldığını ifade etti.

Türkiye’de 450 bin Suriyeli çocuğun dünyaya geldiğini belirten İçişleri Bakanı, “Allah o 450 bin çocuğun hayrına 15 Temmuz'da şu hainlere ezdirmedi. Ben onu bilirim” şeklinde konuştu.

Soylu’nun o açıklamaları şöyle:

"Biz 15 Temmuz'da nasıl kurtulduğumuzu zannediyoruz? Biz nasıl kurtulduk? Kim ne derse desin, 450 bin çocukları doğdu bu ülkede. Allah o 450 bin çocuğun hayrına 15 Temmuz'da şu hainlere ezdirmedi. Ben onu bilirim."

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