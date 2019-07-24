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Bakan Selçuk: Toplu sözleşme sürecini uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağız
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Bakan Selçuk: Toplu sözleşme sürecini uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'yle ilgili, "Süreci, uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk: Toplu sözleşme sürecini uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'yle ilgili, "Süreci, uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:00
Bakan Selçuk: Toplu sözleşme sürecini uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağız

Bakan Selçuk, Memur-Sen'in 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini almak için Genel Başkan Ali Yalçın başkanlığındaki Memur-Sen heyetini kabul etti.

Kabulde, toplu sözleşme hakkının 2010'daki Anayasa Referandumu'nun sonucu olarak uygulanmaya başladığını anımsatan Selçuk, şöyle konuştu:

"Her zaman sosyal diyaloga ve istişare mekanizmalarına çok önem veriyoruz. Memur sendikalarımız da bu sürecin bir parçası olarak bizim en önemli paydaşlarımızdan. Zaman zaman bir araya geliyor, sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bu süreci, uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Vermiş olduğunuz teklifi biz de kamu heyeti olarak değerlendireceğiz. 1 Ağustos'ta sizinle tekrar bir araya geleceğiz. Varacağımız noktanın herkes için makul bir sonuç olacağını umuyorum. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

5. Dönem Toplu Sözleşmesi, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek olması bakımından önem taşıyor.

MASADA KAMU-SEN, KESK, MEMUR-SEN VE YETKİLİ SENDİKALARIN TEMSİLCİLERİ OLACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme sürecinde, kamu görevlileri adına masada Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, KESK ve hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri yer alacak.

Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen de taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etmişti.

KESK ise 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.

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