Bakan Selçuk Lisansüstü eğitim alan öğrenci sayısını açıkladı!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, soru önergesinde, “Ülkemizde doktoralı öğretim elemanı ihtiyacı var mıdır? Yıllık doktora mezun sayısı son üç yıla dağılımlı nedir? Lisansüstü öğrencilerin desteklenmesi için araştırma bursları ve desteklerin kapsamlarının genişletilmesi düşünülmekte midir? Öğrenim elemanlarının dağılımında bir dengesizliğin varlığı söz konusu mudur? Daha çok ihtiyaç duyulan programlarda öğretim elemanları açığının kapatılması için bir düzenleme düşünülmektedir? Yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek adayları seçme ve yerleştirme ( YLYS) programı verimli ve cazip kılınması ve zorunlu hizmet koşullarında iyileştirme düşünülmekte midir? Lisansüstü eğitimde kadın erkek öğrenci dağılımı 2017 ve 2018 yılları için nedir? Kadın öğrenci sayısı artırılması ve mevcut kadın öğrencilerin teşvik ve desteklenmesi adına çalışmalar var mıdır?” şeklinde sorular yöneltti.

Önergeye yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2017-2018 eğitim öğretim yılına ait lisansüstü eğitim alan öğrenci sayısının 454.673, doktora mezunu öğrenci sayısının ise 6.045 olduğunu bildirdi.

2018 yılında "Öncelikli Alanlarda Doktora Eğitimi Yapan Araştırma Görevlilerinin Yurt Dışına Gönderilmesi Halinde Verilecek Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca "Araştırma Görevlileri İçin Yurt Dışı Araştırma Bursları Programı" (YUDAB) düzenlendiğini belirten Bakan Ziya Selçuk, ilgili program ile devlet üniversitelerinde araştırma görevlisi kadrosunda çalışan 96 öğretim elemanının doktora tez konuları ile ilgili olarak yurt dışında dünyanın en iyi üniversitelerinde araştırma yapmalarının desteklendiğini bildirdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, eğitimin önemine vurgu yaparak, “Daha çok bilgi ile donanması adına gençlerimize yönelik desteklerin artırılması doğru olandır. Yurt dışında araştırma faaliyetlerine katılıp ülkemizde bu yönde çalışmalar sürdürecek akademisyenler ile bilgi ve bilimsellik adına önemli çalışmaların yolu açılacaktır. MEB’in bu bağlamda sağladığı katkı ve katılımcı sayısını artırıcı çalışmalara daha da ağırlık vermelidir. Ülkemiz üniversitelerinin dünyada eğitim kalitesi ve bilgi üretimde yerini artırmanın yolu bilgiye ulaşımın yolunu açacak çalışmalardır. O nedenle öğrenci, öğretim üyesi, araştırmacı için daha çok destek ve yurt dışı ilişkisi sağlanmalıdır” dedi.

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