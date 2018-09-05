bakan selçuk arjantin e gitti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, G20 Zirvesi ile Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılım sağlamak için Arjantin'e gitti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Arjantin'in Mendoza kentine hareket etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Arjantin'in dönem başkanlığında düzenlenen G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılacak.

G20 çerçevesinde 6 Eylül 2018 ile 7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı ilk defa 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenmişti.

6.sı 2015 yılında Türkiye'nin dönem başkanlığında Ankara'da gerçekleştiren toplantının 9.su Arjantin'de düzenlenmiştir.

Toplantıya, G20 üyesi ve davetli ülke bakanları, uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri ile sosyal taraf temsilcileri katılacak.

Kaynaklar:Anadolu Ajansı

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