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Bakan Selçuk Arjantin'e gitti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, G20 Zirvesi ile Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılım sağlamak için Arjantin'e gitti.

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Bakan Selçuk Arjantin'e gitti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, G20 Zirvesi ile Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılım sağlamak için Arjantin'e gitti.

05 Eylül 2018 Çarşamba 22:41
Bakan Selçuk Arjantin'e gitti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, G20 Zirvesi ile Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılım sağlamak için Arjantin'e gitti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Arjantin'in Mendoza kentine hareket etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan  yapılan  açıklamada  Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Arjantin'in dönem başkanlığında düzenlenen G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na katılacak.

G20 çerçevesinde  6 Eylül 2018 ile 7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı ilk defa 2010 yılında  Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenmişti.

6.sı 2015 yılında  Türkiye'nin dönem başkanlığında Ankara'da gerçekleştiren toplantının 9.su Arjantin'de düzenlenmiştir.

Toplantıya, G20 üyesi ve davetli ülke bakanları, uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri ile sosyal taraf temsilcileri katılacak.

Kaynaklar:Anadolu Ajansı

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Son Güncelleme: 05.09.2018 22:53
Anahtar Kelimeler:
bakan selçuk arjantin e gitti
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