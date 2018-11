Bakan Pakdemirli : Vatandaş Et Yerine Tavuk, Hindi Yese Bu İş Çözülecek!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin protein eksikliği olmadığını et yerine tavuk ve hindi yesek bu iş çözülecek diyerek '2002'de vatandaş, 6 kilo et yiyormuş, şuan 15 kilo et yiyor' sözlerini yineledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ASAUM) tarafından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde 'Balık Ankara'da da Yenir' temalı festivale katılan Bakan Bekir Pakdemirli burada bazı açıklamalarda bulundu.

Festivalin açılış konuşmasına "Size en büyük balıkçının selamını getirdim. O da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan" sözleriyle başlayan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Türkiye'de son günlerde çok konuşulan bir konu var, o da et ithalatı. Senelik 60-100 bin ton et ithalatı yapmışız bugünlere kadar. Bugünlerde çok ihtiyacımız yok gibi görünse de hayvan sayımızda bir miktar eksiğimiz var. Yoksa Türkiye'nin toplam protein üretiminde eksiği yok. Et yerine balık, tavuk, hindi, yesek bu iş çözülecek. 2002'de vatandaşlar 6 kilo et yiyormuş, şu anda 15 kilo yiyor ama şunu unutmamamız lazım, işin sağlık tarafı da var. Eti biraz daha az yiyelim, diğer taraflara doğru gidelim. 40'ına kadar kuzu, 40'ından sonra kuzunun yiyeceğini yiyeceksin. Diyetisyenler de bunu öneriyor. Et yerine balık tüketelim." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN BALIK ÜSSÜ HALİNE GETİREBİLİRİZ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yıllık ortalama 1 milyar dolar olan balık ihracatının 2 milyar dolara çıkarılması gerektiğini dile getirerek, "Bu işin yapılabilirliği var, biraz daha agresif stratejiyle Türkiye'yi dünyanın balık üssü haline getirebiliriz. 280 bin ton olan su ürünleri üretimimizin 2023'te 600 bin tona ulaşması talimatını vermiştim. Bu hızla gidersek, 2023 olmadan 600 bin tona çıkabiliriz. 2002'de yıllık 6-7 kilogram balık yiyormuşuz, bu rakam etle aynı. Şimdi ise 5.5 kilograma düşmüş. Demek ki bu alanda gidecek yolumuz, yiyecek çok balık öğünümüz var. Sağlıklı olmak, lezzet arıyorsak, balık tüketimimizi artırmamız lazım" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA