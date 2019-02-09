Bakan Pakdemirli: Temmuz'dan Bu Yana Tüm Felaket Zararları İçin Ödeme Yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, tarımsal üretimin devamı ve en kısa zamanda yaraların sarılmasını sağlayabilmek için TARSİM sigortası dışında olan vatandaşlara 1 Temmuz'dan bugüne kadar olan bütün felaketleri kapsayacak şekilde bir ödeme yapılacağını söyledi.

Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi açılışı için Antalya'ya giden Bakan Pakdemirli, burada yaptığı açıklamada "Çok yakın zamanda Antalya'da ciddi hortum felaketleri yaşadık. Önceden olmuyordu, şimdi olmaya başladı. Meteoroloji alanında yapacağımız yatırımlar ile bu felaketleri önceden tahmin etmenin yollarını arıyoruz. Bu yolları ararken yapmış olduğumuz uyarılar vatandaşlarca dikkate alınsın" diye konuştu.

Antalya'da yaşanan felaketleri 24 saat öncesinden söylediklerinin altını çizen Bakan Pakdemirli "Fakat olanlar oldu. Bu tarz uyarıların önemli olduğunu, dikkate alınması gerektiğini tekrar ediyorum. Çalışmalarda son aşamaya gelmiş durumdayız. Tarımsal üretimin devamı ve en kısa zamanda yaraların sarılmasını sağlayabilmek için TARSİM sigortası dışında olan vatandaşlarımıza sadece Antalya'da değil, 1 Temmuz'dan bugüne kadar olan bütün felaketleri kapsayacak şekilde bir ödeme yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

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