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Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'ne millet bahçesi yapılmasına ilişkin ''Özel çevre koruma bölgesinde hiçbir yapılaşma olmayacak. Kaçak yapıları yıktık, hiçbir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz." dedi.

Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'ne millet bahçesi yapılmasına ilişkin ''Özel çevre koruma bölgesinde hiçbir yapılaşma olmayacak. Kaçak yapıları yıktık, hiçbir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz." dedi.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:52
Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sakarya'da, Salda Gölü ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Özel çevre koruma bölgesinde hiçbir yapılaşma olmayacak." diyen Kurum, "Günlük konaklamaya müsaade edilmeyecek. Salda hepimizin Salda hep güzel kalacak'' ifadelerini kullandı.

Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:
"DOĞAYI NASIL KORURUZ DİYE DÜŞÜNEREK HAREKET EDİYORUZ"
Salda'ya ilişkin millet bahçesi ihalemizin sürecini başlattık. Gündem olan millet bahçesi ile alakalı geçmişini ve ne yapmak istediğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 2023 şehirleri kapsamında yapacağımız her projeyi yaparken doğayı nasıl koruruz diye düşünerek hareket ediyoruz. 6 ay önce Burdur'umuza gittiğimizde Salda'yı ziyaret ettik.

"KAÇAK YAPILARI YIKTIK, HİÇBİR YAPILAŞMA OLMAYACAK"
Araçların kıyıya kadar girdiği çöplerin dağ oluşturduğunun tespitini yaptık. Bunun neticesinde araçlar kıyıya kadar gelip burada hem doğal güzelliklere zarar veriyorlardı gelenlerin doğal güzellikleri görmesine mani oluyorlardı. Araçların buraya girmesini engelleyecek doğal ahşap bariyelerde koyduk. Bu alana araçlar giremiyor. Özel çevre koruma bölgesinde hiçbir yapılaşma olmayacak. Kaçak yapıları yıktık, hiçbir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Günlük konaklamaya müsaade edilmeyecek. Salda hepimizin Salda hep güzel kalacak.

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bakan kurum dan salda gölü açıklaması
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