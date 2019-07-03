Bakan Kasapoğlu: 45 bin öğrenci açıkta kaldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na yöneltmiş olduğu ‘Yurt hizmeti veren dernek ve vakıf sayısı, 2018 yılında yurt için müracaat edip bu hakkı kazanamayan kişi sayısı ve öğrencilerin KYK yurtlarından ziyade vakıf ve dernek yurtlarına teşvik edildiği iddiasına ilişkin’ yazılı soru önergesine Bakan Kasapoğlu’ndan yanıt geldi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer yanıtlanması isteğiyle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, “Ülkemizde vakıf ve dernek yurtlarının teşviki için ödemelerinin yarısının devlet kurumlarınca yapıldığı, KYK yurtlarından ziyade öğrencilerin bazı vakıf ve dernek yurtlarına teşvik edildiği iddiaları araştırılmakta mıdır? Ülkemizde ortaöğretim, lise, ön lisans, lisans eğitimi alan öğrenciler için yurt hizmeti veren dernek ve vakıfların sayısı kaçtır? Kapasiteleri ne kadardır? 2018 yılında yurt için müracaat edip bu hakkı kazanamayan kaç kişi vardır?” şeklindeki soruları yöneltti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesine yanıt veren Bakan Kasapoğlu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nun 2'nci maddesinde yurt içinde ve dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için yurtlar yapmak ve bunların işletmesini sağlamak, beslenme yardımı yapmak, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle milli ve manevi gelişmelerine katkı sağlamak, kredi veya burs vermek suretiyle öğrencilerin yükseköğrenimlerini kolaylaştırmak görevlerinin Bakanlıklarına ait olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığına yurt başvurusunda bulunan yükseköğrenim öğrencilerinin tamamını barındırmak ve yurt ihtiyaçlarını hızla gidermek amacıyla değişen ve yenilenen şartları göz önünde bulundurularak yurt yatırımlarının yapılmakta olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Bunun yanında ön protokolle kiralama yoluyla da yatırımlara devam edilmektedir. Yatırım ve kiralama programı dâhilinde 2022 yılsonuna kadar yurt yatak kapasitemiz 875.203'e ulaşacaktır” dedi.

Devlet yurtlarının kapasite yetersizliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın verileriyle bir kez daha gözler önüne serildi.

2018-2019 eğitim öğretim döneminde Bakanlığa yurt başvurusunda bulunan 427.152 öğrencinin 381.843'ünün yurtlara yerleştirilmiş olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik barınma hizmeti veren özel yurtlara açılış izni verilmesi, bunlara yönelik düzenlemeler yapılması, kapatılmaları, denetlenmeleri gibi hususlarda görev ve yetkiler 5661 sayılı Kanun çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığına aittir” dedi.

“45 BİN ÖĞRENCİ AÇIKTA KALDI”

17 yıldır AKP iktidarlarının öğrencilerin yurt sorununa hala çözüm üretemediğini belirten Gürer, “Geçen yıl yaklaşık 50 bin öğrencinin başvurusu sonuçsuz kalmış. Ekonomik sorunların artığı süreçte öğrencilerin, eğitim aldıkları üniversitelerin olduğu yerde devlet eli ile yapılan yurtlardan yararlanması sağlanmalıdır. Yurt açığını giderecek çalışmalar yapılmalıdır. Kamuda mülkü varken kiraya çıkan kuruluşların ödediği fahiş fiyatlar kamuoyunun bilgisindedir. Bu tür israflara yönelim yerine öğrenciler için yurt önceliği sağlanmalıdır. Özelleştirilen kuruluşların farklı bölgelerde olan lojmanları ya boş ya haraptır. Öğrencilerin barınmasına yönelik iktidarın kamu olanaklarını daha doğru yönetip bu sorunu ortadan kaldırması şarttır. Yıllardır yurt sorunu çözülecek denmesine rağmen öğrenciler, vakıf ve özel yurtlara mecbur bırakılmakta ya da büyük şehirlerde yüksek ücretlerle konut kiralamak zorunda kalmaktadır. Tüm üniversite öğrencilerinin talebi halinde kamu yurtlarında kalmasını sağlayacak çalışmalar artık tamamlanmalıdır” dedi.

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