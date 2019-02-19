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Bakan Hulusi Akar'dan Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er kadrolarında yüzde 30 oranında boşluk olduğunu söyledi.

Bakan Hulusi Akar'dan Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er kadrolarında yüzde 30 oranında boşluk olduğunu söyledi.

19 Şubat 2019 Salı 09:16
Bakan Hulusi Akar'dan Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er kadrolarında yüzde 30 oranında boşluk olduğunu söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bakan Akar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına bir önerge verdi.

 Önergesinde sözleşmeli asker uygulamasına geçilmesiyle birlikte mevcut kontenjanların kullanılma şekilleri ve sözleşmelerde 'öldüklerinde bunun duyurulmayacağma' benzer şüphe uyandıracak iddialar bulunduğunu belirten Tanrıkulu, şu soruları yöneltti: "Sözleşmeli askerlik uygulamasına geçildiğinden bu yana kaç sözleşmeli asker alınmıştır? Sözleşmeli askerlik için açılan konten janların ne kadarı boş kalmıştır? Kaç kişilik kontenjan ayrılmış, kaç kişi işe yerleştirilmiştir? Alman sözleşmeli askerlere 'öldüklerinde bunun duyurul mayacağına' ilişkin herhangi bir sözleşme imzalatılmakta mıdır?"

92 BİN 242 SÖZLEŞMELİ

 Bakan Akar, Tanrıkulu'nun sorularını şöyle yanıtladı: "9 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 72 bin 355 uzman erbaş. 19 bin 887 sözleşmeli erbaş/er olmak üzere toplam 92 bin 242 sözleşmeli personel bulunmaktadır. Uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er kadrolarında yüzde 30 oranında boşluk bulunmaktadır. Uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er kontenjanı 126 bin 494 olup, 92 bin 242 sözleşmeli personel görev yapmaktadır. Sözleşmelerde, vefaü halinde bunun duyurulmayacağına dair herhangi bir ibare bulunmamaktadır."

Son Güncelleme: 19.02.2019 10:10
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