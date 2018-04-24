Bakan'dan AKPM'nin Skandal Seçim Çağrısına Cevap Verdi

Sosyam medya platformu Twitter üzerinde bulunan hesabından yaptığı paylaşımında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) Türkiye hakkında verdiği"seçimleri erteleme" çağrısı kararını eleştirdi. Bunun, AKPM'nin yetki ve görev alanını fazlasıyla aşan bir davranış, milletin seçim iradesine ve demokrasiye müdahale olduğunu belirtti.

Türkiye'de seçimlerin Anayasa'da da belirtildiği şekilde Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) gözetim ve denetimi altında yapıldığına işaret eden Gül, seçimlerin demokrasinin ilgili bütün kriterleri taşıdığının altını çizdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de seçimlerin yapılmasını veya ertelenmesini belirlemek AKPM'nin görev ve sorumluluğunda değildir. Bu yanlı ve ciddiyetten uzak tutum, uluslararası hukuk normlarıyla da çelişmektedir." değerlendirmesini yaptı.

DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ

Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunun altını çizerek açıklamasını sürdüren Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimler belirlenen tarihte en şeffaf ve demokratik yollarla gerçekleşecektir. Ülkemizde seçimler, en az Avrupa devletlerindeki kadar şeffaf bir şekilde yapılmaktadır. Seçimlerin yapılmasına ya da ertelenmesine ancak TBMM karar verir. Egemenliğimizi içte ve dışta milletten başka hiçbir güce teslim etmeyiz. Bağımsız bir ülke olan Türkiye'ye, hiçbir ülke veya merci ne yapması gerektiğini söyleme hakkına sahip değildir. Demokrasi anlayışını, terör örgütlerini koruma ve teröristlere söz hakkı verme noktasına getirenlerin çağrıları bizim için yok hükmündedir. 24 Haziran'da bütün partiler eşit şartlarda seçimlere girecek, demokrasi sadece seçmenlerin tercihlerine göre tecelli edecektir. AKPM vehimleriyle 24 Haziran seçimlerine gölge düşüremez."

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