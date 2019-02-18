bakan cumhurbaşkanı erdoğan ı yalanladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sivas mitinginde “KİT’lere kadro verdik” ifadelerini kullanmıştı. Ancak CHP Milletvekili Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Bakan Cahit Turhan, Devlet Demiryollarında çalışan 2 bin 797 işçinin hiçbirine kadro verilmediğini açıkladı.



KİT’lerdeki taşeronlara kadro yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sivas mitinginde “KİT’lere kadro verdik” diye azarladığı taşeron işçilerin kadro alamadığı ortaya çıktı. CHP Milletvekili Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Bakan Cahit Turhan, Devlet Demiryollarında çalışan 2 bin 797 işçinin hiçbirine kadro verilmediğini bildirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Plan Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yönelttiği soru önergelerine Bakan Cahit Turhan’dan yanıt geldi. Bakan Turhan, Devlet Demiryollarında taşeron kadrolarındaki 2 bin 797 çalışan arasında daimi kadroya alınan personel olmadığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına soru önergesi yöneltmişti. Gürer, Demiryolları ile ilgili önergesinde “Taşeronlardan şu anda kadroya alınan var mı? Kaç kişi taşeron olarak çalışıyor? Kaç çalışanınız var? Kaça düşürüldü? Şu an ki durum ne? İşçide üniversite mezunları var, onlar niye memur olmuyor? Taşeron uygulaması neden devam ediyor? Bu konuda girişimleriniz nedir, Taşeronun kaldırılması yönünde kurum olarak Bakanlık nezdinde çalışmalarınız var mı? Onu öğrenmek istiyorum.

Ayrıca, bildiğim kadarıyla makinistlerden kadro ya geçmesi gerekenler var yani üniversite mezunu oldukları hâlde onların özlük hakları da verilmiyor. Bu konuda ben kanun teklifi de hazırlamıştım. Kurum olarak bu konuda ne gibi çalışmalar yapılıyor?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istemişti.

CHP Milletvekili Gürer’in önergesine yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “2018 yılı sonu itibariyle Teşekkülümüz bünyesinde taşeron kadrolarda 2.797 personel çalışmakla birlikte daimi kadroya alınan herhangi bir taşeron personel bulunmamaktadır” dedi.

Bakan Turhan, “Teşebbüsümüzde memur, sözleşmeli, daimi ve geçici işçi kadrolarında toplam 14.102 personel çalışmaktadır. Hali hazırda görev yapan makinist unvanlı personel, memur ve daimi işçi statüsünde görev yapmaktadır. Daimi işçi statüsünde görev yapan makinist unvanlı personelin memur kadrolarına geçişi hususunda yürürlükte mevcut mevzuatlarda düzenleme bulunmamaktadır” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, CHP Milletvekili Gürer’in önergesine verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı: “Taşeron işçilerin kadroya geçirilebilmesi hakkında 30 Haziran 2018 tarih ve 30464 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2018/11991 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 11.10.2017 tarih ve 2017/10925 sayılı Kararnamenin eki karar ile kabul edilen Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programına ek madde eklenmiştir. Bu kapsamda Teşekkülümüze verilecek açıktan atama kadrosu çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması takip edilmektedir.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SİVAS MİTİNGİNDE

“KİT’LERE KADRO VERDİK” DİYEREK İŞÇİLERİ AZARLAMIŞTI

Hatırlanacağı üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas mitinginde kadro isteyen taşeron işçileri “KİT’lere kadro verdik, bizden bir şey beklemeyin, bu toplantıyı da provoke etmeyin” diyerek azarlamıştı.

GÜRER KAMUDA TAŞERON DEVAM EDİYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan yanıtında DDY’da taşeron sorununun daha büyük olduğunu belirterek, “Kurum şirketlere bölündü, örneğin Yüksek Hızlı Tren çalışanları da taşeron, verilen rakam kurumun tüm ilişkilendiği şirketlerle değerlendirildiğinde daha çok işçi taşeronda çalışmaktadır. Esasen Kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarında taşeron çalışanların tamamı kadroya alınmalıdır. KİT çalışanları yanında, Kamuda Kiralık Araç Şoförleri, Hastane Bilgi İşlem ve Görüntüleme Merkezi Çalışanları, Sosyal Tesis Yemekhane Çalışanları, Karayolları Çalışanları, PTT Çalışanları kadro alamamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı TYP çalışanları, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi bakanlıkların yanında binlerce işçi halen kamuda taşeron çalışandır. Gecici ve mevsimlik işçilere kadro verilmemiştir. Kamuda taşeron sonlandırılmalı ve tüm çalışanlara eşit işe eşit ücret ve kadro verilmelidir” dedi.