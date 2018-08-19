Bakan Çavuşoğlu: Öyle görünüyor ki ABD sorunları çözmek istemiyor…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile yaptığı görüşme sonrasında ortak bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu açıklamaları yaptı;

''Hukuk var, her ülkenin yargısı var. İç hukuk var, bir de uluslararası sözleşmeler var Türkiye ve ABD'nin taraf olduğu. Tüm sorunlar çözülebilir ama dayatmayla tehditle değil.

Ben kendilerine de söyledim. Öyle görülüyor ki siz bu sorunları çözmek istemiyorsunuz, kendi siyasi kaygılarınızla hareket ediyorsunuz ve kendi seçimlerinize malzeme yapmak istiyorsunuz, bunu seçime kadar da uzatmak istiyorsunuz. Çünkü sergilenen tutumu izah etmek mümkün değil. Tamam kendi aralarında farklı kişilerden farklı açıklamalar geliyor. Onların içişleri diyebiliriz ama bizi de ilgilendirdiği, tüm dünyaya yansıdığı için bu konularda yorum yapma hakkımız var. Orada bir kaos var. Aynı kurum içinde bile bakan ve yardımcıları arasında farklı tutumlar gördük, görüyoruz. Bu da var ama öyle görünüyor ki, benim de izlenimim ABD bu sorunları çözmek istemiyor, seçimlerde bu konuları malzeme yapmak istiyor. Ama bizim Amerikan halkıyla da bir problemimiz yok. Amerikan halkı da gerçekleri görmeye başladı.'' açıklaması yaptı.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic "Sırbistan hiçbir zaman Türkiye'ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır." açıklaması yaparak Türkiye'ye desteğini ilan etti.

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