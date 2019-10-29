Bakan Berat Albayrak: Her Hanenin Geliri 3 Kat Arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Küresel bir ekonomik gerileme endişesi var. 2008- 2009 krizine kıyasla bizim acaba bir konsolide yaklaşımımız var mı?

Tartışmakta olduğumuz bütün bu konular aslında çok daha çok daha önemli çözüler gerektiriyor. Bu sorunlara değinmek için çok daha etkin yöntemlere ihtiyacımız var ki daha iyi bir geleceğin tohumlarını atabilelim. Yakın zamanlardaki deneyimimiz şunu gösterdi ki başkalarının ekonomik yada toplumsal sıkıntılarını görmezden gelmek ve tek taraflı politikalar gütmek ne yazık ki sadece mevcut çatışmaları daha ileriye taşıyacaktır. Geleceğe yönelik olarak bölgesel ve küresel çatışmaları azaltıp barış ve güvenliği desteklemeliyiz. Yeni bir dünya kurmalıyız. Yeni bir dünya düzeni kurmalıyız. Bölgesel ve uluslararası işbirliğine dayalı olmalı. Aynı zamanda karşılıklı saygıya dayalı olmalı bu düzen ki dünya ekonomisi ileriye gidebilsin.

Güç rekabetini bir yana bırakmalıyız ve uluslararası ticaretteki gerilimleri azaltmalıyız ve hain politikalardan kaçınmalıyız. Bu korumacı yaklaşım bize şuanda bunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye dünyanın 16'ıncı en büyük ekonomisi ve satın alma gücü paritesine göre ise 12. sırada. AK Parti döneminde uygulanan ekonomik politikalarla hane başına düşen gelir 3 kattan fazla arttı. Ülkemizi orta ve üst gelir grubuna taşıdı. Türkiye şuanda küresel tedarik zincirine çok iyi entegre olmuş durumda ve aynı zamanda küresel ölçekte bir endüstri ülkesi olma yolunda küresel ekonominin temel ulaşım yolu üzerinde yol alıyoruz iki kıta arasında."