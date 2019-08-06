bakan albayrak tan faiz indirimi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

"Kamu bankalarımızın başlattığı faiz indirimi, vatandaşlarımızın teveccühünü kazanırken inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı oldu. Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız."

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