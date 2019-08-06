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Bakan Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, düşük faizli konut kredilerine gelen rekor talep hakkında değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, düşük faizli konut kredilerine gelen rekor talep hakkında değerlendirmede bulundu.

06 Ağustos 2019 Salı 15:05
Bakan Albayrak'tan faiz indirimi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

"Kamu bankalarımızın başlattığı faiz indirimi, vatandaşlarımızın teveccühünü kazanırken inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı oldu. Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız."

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